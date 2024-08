Nieves Álvarez y Bill Saad: amor, mar y familia, camino de su tercer aniversario juntos

Después de pasar unos días en las Seychelles, un edén de playas blancas y aguas cristalinas, Nieves Álvarez se encuentra apurando los últimos días de agosto con su novio, Bill Saad, en Ibiza, uno de los destinos a los que la top es fiel cada verano. Un descanso estival que la pareja está compartiendo con los tres hijos de la madrileña: Adriano, de 19 años, y los mellizos Bianca y Brando, que cumplirán 17 en diciembre.

© gtres Sobre estas líneas, una sonriente Nieves Álvarez junto a su novio, el empresario de origen libanés Bill Saad, con quien comenzó a salir en septiembre de 2021

Durante su estancia en la mayor de las Pitiusas, Nieves no solo está recargando pilas con la brisa y el sol ibicencos antes de retomar sus compromisos profesionales, sino que también está disfrutando de familiares paseos junto a su pareja. Es la prueba de que la relación entre la también presentadora y el empresario está más que consolidada. Desde que los caminos de ambos se cruzaron, en septiembre de 2021, para cambiar sus vidas por completo, entre ellos todo ha fluido con naturalidad y se han convertido en una pareja prácticamente inseparable.

"La vida me ha traído a una persona extraordinaria. Me siento tan orgullosa de caminar a su lado; me da paz, felicidad y espero poder compartir muchos veranos con él", nos confesaba Nieves en una entrevista concedida a ¡HOLA!

© gtres La pareja con los hijos mellizos de la modelo y presentadora, Bianca y Brando, que cumplirán 17 años en diciembre © @officialnievesa Otra imagen de la también presentadora, que continúa manteniendo su espléndida figura a sus 50 años