Mariah Carey pierde a su madre y a su hermana el mismo día: 'Mi corazón está roto'

La vida golpea (a veces demasiado) fuerte y te deja completamente noqueado y sino que se lo pregunten a Mariah Carey quien está de luto por la pérdida este pasado fin de semana de su madre, Patricia Hickey, de 87 años, y de su hermana Alison Carey, de 63, ambas fallecidas el mismo día.

© Mariah Carey/Facebook Mariah Carey con su hija Monroe y su madre Patricia

Sin revelar detalles sobre lo sucedido, la cantante confirmó a People la pérdida simultánea de dos de las personas más importantes en su vida diciendo: "Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en una serie de trágicos acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día".

Parece que estas dos muertes llegan de manera inesperada para la cantante, quien había pasado los últimos días como su madre, algo que describió como un pequeño consuelo en medio de tanto dolor. "Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Agradezco el amor y el apoyo de todos y el respeto por mi privacidad durante este momento tan difícil" añadía Mariah tras este duro golpe familiar.

© Getty Images Una de las pocas imágenes publicas de Mariah Carey junto a su madre

La intérprete de All I Want for Christmas siempre mantuvo una relación bastante complicada con su hermana así como madre aunque en los últimos años limaron asperezas y pudieron disfrutar de una relación bastante cordial.

Fue en las memorias de Carey de 2020, The Meaning of Mariah Carey, donde la ganadora de cinco premios Grammy destapó la complicada relación que había tenido con su progenitora, Patricia, una cantante de ópera y entrenadora vocal de ascendencia irlandesa-estadounidense, que le había causado "mucho dolor y confusión" durante su infancia.

© GTRES Alison, hermana de Mariah Carey

En parte este dolor provenía de la competencia profesional que había surgido entre ellas y por la que la artista tuvo que poner tierra de por medio para evitar daños mayores. "Los celos profesionales son parte del éxito, pero cuando la persona es tu madre y los celos se revelan a una edad tan temprana, es particularmente doloroso", señalaba la reina de la Navidad en sus memorias.

Pero a pesar de esta difícil relación madre e hija, Mariah también habló del profundo amor que sentía por ella, y no dudó en incluirla en la dedicatoria de su libro: "A Pat, mi madre, quien, a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre".

En cuanto a la relación con su hermana Alison, esta llegó a ser mucho más compleja que la de su madre y ambas llevaban bastante tiempo distanciadas tal y como puso de manifiesto la cantante en sus memorias : "Era más seguro física y emocionalmente para mí no tener ningún contacto con ella".

© Getty Images Mariah Carey heredó la pasión por la música de su madre y año tras año se corona como la reina de la Navidad

Alison demandó a Carey por más de un millón de euros tras la publicación de este libro ya que confesó haberse sentido atacada con la publicación lo que le había generado una "inmensa angustia emocional". En esa denuncia, presentada ante las autoridades de Manhattan, confesó que enfrentaba un delicado estado de salud, debido a un trastorno digestivo, problemas en la columna y de memoria a corto plazo, derivado de un ataque que sufrió en 2015.

La hermana de Carey, Alison, de 63 años, había estado recibiendo cuidados paliativos antes de su muerte, según un amigo citado por el Times Union, un periódico del estado de Nueva York. El amigo no proporcionó la causa de la muerte.

En su biografía, Mariah confesó que se distanció de su hermana mayor en los años 90, después del divorcio de sus padres. En aquel momento, Mariah decidió permanecer junto a su madre, mientras que Alison se quedó con su padre. Patricia Hickey, estuvo casada con el afrovenezolano Alfred Roy Carey, con quien tuvo a sus tres hijos: Morgan, que ahora tiene 64 años, Alicon, de 63, y Mariah, de 55. Se divorciaron cuando Carey tenía tan solo tres años.