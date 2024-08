El contundente mensaje con el que Alice Campello pone fin a los rumores de una supuesta infidelidad a Morata

Desde que Álvaro Morata y Alice Campello hiciera pública su inesperada ruptura —hace algo más de dos semanas—, no han parado de surgir rumores sobre los motivos de su separación, el último de ellos la supuesta infidelidad de la influencer con el piloto de MotoGP Andrea Iannone, algo ante lo que la italiana no ha podido guardar silencio.

Harta de las especulaciones surgidas en torno a su matrimonio y de que haya sido puesta en duda su fidelidad y lealtad al padre de sus cuatro hijos, la empresaria ha dicho basta y ha querido dejar claro que no ha habido ningún engaño durante su matrimonio, ni por su parte, ni por la del jugador de fútbol, tal y como ambos quisieron dejar claro en los diferentes comunicados con los que dieron a conocer su separación.

El origen de estos rumores proviene de una publicación del periodista italiano Fabrizio Corona, quien en el medio Dillinger News sugirió que la separación entre Campello y Morata podría haberse debido a una infidelidad de la italiana con Iannone, generando así un aluvión de comentarios y una enorme polémica a la que la empresaria no ha dudado en intentar poner fin contestando tajante al periodista a través de sus redes sociales. "No lo he visto en mi vida. Me gustaría ver esa foto”, escribió la influencer en respuesta al mensaje hecho público por el comunicador.

Alice, quien negaba tajantemente así cualquier tipo de relación con el piloto, también aprovecho este momento para reflexionar sobre el complicado momento que atraviesa en su vida y la actitud que ha decidido adoptar ante los continuos rumores. "Al principio quería controlar la situación porque sufría con todas estas mentiras. Pero después entendí que cada uno siempre pensará y se hará las fantasías que quiera. No puedo controlarlo" recapacitaba la empresaria italiana. "Él sabe que nunca le he faltado al respeto y pondría la mano en el fuego porque él tampoco me ha faltado el respeto a mí” continuaba. "No existen vídeos, mensajes ni nada porque nunca ha habido nada. Todo el mundo está buscando cosas que no existen", añadía contundente.

"Los motivos son nuestros y quedarán para nosotros. Las vacaciones, las fotos y el amor es verdadero. Pero no quita que siendo muy jóvenes y haber vivido tantas cosas en tan poco tiempo (matrimonio, embarazos, cuatros hijos, 11 mudanzas entre una casa y otra, mis depresiones después de cada parto, sus depresiones por algunos momentos en el fútbol y tanto momentos de la vida) pueden dar lugar a ciertos enfrentamientos que a lo largo no son positivos" continuaba diciendo Alice, quien no dudaba en abrirse en canal para pon el punto y final a estas especulaciones que poco o nada la favorecen.

"Podría poner una foto ahora diciendo que lo adoro porque es la verdad, pero eso no quita que haya otra parte, que obviamente no se ve y que nos hizo llegar a eso. No hay nada más" terminaba diciendo Campello, quien quiso aprovechar este mensaje para dejar claro que no volvería a pronunciarse sobre este tipo de acusaciones en el futuro. "Última vez que responderé a todas las cosas que os estáis inventando", concluyó la influencer.