Laura Escanes se despide del 'mejor verano' de su vida con un divertido plan de chicas

Laura Escanes está disfrutando de sus últimos días de vacaciones con dos de sus mejores amigas, Sindy Takanashi y María Partida. Junto a ellas, cantó y bailó a ritmo de Daniel Heredia, más conocido como Rels B, uno de los artistas más talentosos de la escena musical urbana y con mayor proyección internacional.

© Festival STARLITE OCCIDENT

La 'influencer' contó que era su primera vez en Starlite Occident y que tenía muchas ganas de ver en directo al cantante mallorquín. Sin parar de sonreír, Laura aseguró que estaba pasando "el mejor verano" de su vida y prueba de ello son estas imágenes.

Tras separarse de Risto Mejide y protagonizar un intenso romance con Álvaro Luna, la 'influencer' siente que por fin ha recuperado su esencia. "Estoy en el momento de mi vida en el que más me quiero a mi misma y tengo el foco puesto en mi. Pienso mucho en el 'ahora' y estoy enfocada en lo que me apetece y me hace feliz", dijo en la revista Elle. Bajo esta premisa, ha disfrutado de Menorca con su hija Roma, nacida durante su matrimonio con el publicista, ha surfeado en Sri Lanka y ha viajado a Munich para ver en concierto a Adele. "Después de pasar un momento en el que me había olvidado de mi por completo, el volver a ti es un proceso duro, pero muy bonito", añadió en la citada publicación.

El grupo de amigas se dejó llevar por algunas de las canciones más conocidas de Rels B, como La vida sin ti, el primer sencillo que presentó de su ya octavo álbum de estudio, y que grabó junto a Lia Kali, o la esperadísima y popular A mí. Entre el público también se encontraba una emocionada Victoria de Marichalar, quien, además de cantar y bailar, grabó algunos momentos del concierto para no olvidarlo nunca.

La hija de la infanta Elena no podía faltar a su cita anual con Starlite tras un intenso verano en el que ha celebrado la victoria de la Selección española en la Eurocopa y nadado entre centenares de mantarrayas en Maldivas.