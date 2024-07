Risto Mejide cumple el sueño de su novia, Natalia Almarcha, y le presenta a su 'amor platónico' desde niña

Risto Mejide y Natalia Almarcha parecen estar viviendo como en una luna de miel. La pareja, que se reconcilió a principios de este año después de una relación llena de idas y venidas, viven su verano más idílico desde que retomaran su noviazgo. Después de unos días de descanso en la Ciudad Eterna, Roma, y de unas vacaciones en Menorca con los hijos del presentador, Julio, de 15 años y Roma, de 5 años, la pareja se ha trasladado a Marbella para asistir al concierto de Ricky Martin en el Starlite Occident.

© Starlite Occident

© Starlite Occident

Muy cariñoso y enamorados, disfrutaron con cada uno de los temas del artista puertorriqueño, sobre todo Natalia Almarcha, que confesó que Ricky Martin es su amor platónico desde que tenía dos años. Resultó una noche inolvidable, tal y como ella contó, en la que tuvo la gran oportunidad de conocer y saludar a su ídolo de la infancia. "Ayer fue el día más feliz de mi vida. Gracias a ti Risto", compartió la nutricionista, que para esta cita tan especial eligió un vestido blanco de tul con corpiño de flores y lentejuelas. El cantante puertorriqueño se mostró pletórico y volcado en cuerpo y alma con su público en España.

© Starlite Occident

© Starlite Occident

Además de Risto y su novia, estuvieron Esther Cañadas, Marta Sánchez, Gunila von Bismarck, el presentador Antonio Hidalgo y la modelo Lorena van Heerde. El show comenzó, cuando tras la proyección de un video y la aparición de sus bailarines, el cantante irrumpió en el escenario al ritmo de Pégate. Una llamada vibrante a la celebración y al disfrute a través de la música y el baile que subió la temperatura y llevó a la locura a un auditorio abarrotado. Con una puesta en escena exquisita y pasión a raudales, el cantante ofreció un repertorio que combinó los hits de mayor éxito y las baladas más románticas de los 12 álbumes de estudio que componen su discografía.

© Starlite Occident

© Starlite Occident

Después de sus deleitar al público con los temas María, Adrenalina o La Bomba, para sorpresa de todos, Ricky Martin invitó a su amiga la Mari de Chambao para interpretar juntos Tu Recuerdo. Tras entonar la balada se el puertorriqueño y la malagueña se fundieron en un gran abrazo. "Te adoro mujer", le dijo el artista que continuó como éxitos como Livin’ la Vida Loca, un tema que formó parte de su primer álbum grabado en inglés, y que supuso su consagración como icono indiscutible en la música.

© Starlite Occident

© Starlite Occident

Más de 10 años después de su primera actuación en Starlite Occident y ante un abarrotado auditorio, el artista puertorriqueño recordó viejos tiempos y celebró la vida en el mejor festival boutique del mundo. Tras el concierto, DJ Nano puso el ritmo a la noche y Marta Sánchez se unió a él para cantar The Rhythm of the Night.