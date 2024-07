Laura Escanes se defiende de los que critican su aumento de peso: 'He engordado unos 7 kilos, estoy feliz'

Laura Escanes ha tenido que volver a explicar a algunos de sus seguidores que la delgadez en algunas personas no siempre responde a un motivo positivo: "He engordado unos 7 kilos respecto al agosto del año pasado. Agosto el cual me pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenía 18 años. No estaba en mi peso real. Pero los comentarios que recibía eran: ay, qué cuerpazo, qué delgadita, qué guapa..." ha comentado la empresaria catalana. Ahora, cuando Laura está en uno de sus mejores momentos anímicamente hablando, su peso ha aumentado 7 kilos con respecto al año pasado, cuando la tristeza y la ansiedad invadían a la modelo. Cansada de las criticas que ha recibido por este aumento de peso, Laura Escanes ha hablado alto y claro haciendo un alegato en defensa de la buena salud física y mental que nada tiene que ver con lo que marca la báscula: "Antes de juzgar a alguien por su peso, sin saber sus circunstancias personales ni historia, mejor ahórratelo." ¿Quieres escuchar todas sus palabras? ¡No te pierdas el vídeo!