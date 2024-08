Las tres claves para entender por qué Blake Lively se ha convertido en la actriz más odiada

Es una de las actrices más aplaudidas por público y crítica, tiene una legión de fans que la sigue de forma incondicional desde que protagonizó Gossip girl y además ha formado una familia numerosa idílica al lado de Ryan Reynolds. Sin embargo, Blake Lively también se enfrenta a la parte menos amable de la profesión, ya que en las últimas semanas, en plena promoción de la película Romper el círculo, se ha convertido en una de las estrellas de Hollywood más odiadas. Te damos a continuación las claves para entender este giro.

© Getty Images

Los antecedentes de un proyecto marcado por la polémica

Justin Baldoni, que se hizo muy popular por aparecer en la serie Jane the virgin, es el protagonista de Romper el círculo, el director del largometraje y también el nuevo enemigo de Blake Lively. La película se basa en la novela homónima de Colleen Hoover y relata la historia de una mujer llamada Lilly Bloom que tiene una infancia traumática y se muda en busca de un cambio de vida, pero la sombra de la toxicidad sigue acompañándola cuando se enamora, un romance en el que vuelve a ser víctima de violencia doméstica.

© Getty Images

Aunque se publicó en 2016, fue un lustro después cuando el libro se hizo viral, convirtiéndose en el más vendido durante varios periodos. En ese momento, Baldoni ya había comprado los derechos para llevarlo a la gran pantalla y había empezado a preparar el proyecto. Para ponerlo en marcha contó con Blake Lively, con la que mantenía una gran amistad. Acordaron que ella protagonizaría la cinta dando vida a Lilly Bloom y que además sería productora ejecutiva, interviniendo de esta manera en decisiones relevantes.



La promoción que lo cambia todo

En la cuenta atrás para el estreno de la película, Blake Lively calienta motores en cada una de sus apariciones mediante sus looks, todos con motivos florales, haciendo de esta manera un guiño a su personaje, que tiene una floristería. Además, para celebrar la inminente llegada del largometraje, hace una fiesta con su bebida alcohólica (Betty Buzz) y lanza una línea de productos capilares. Ambos movimientos fueron calificados de frívolos por parte del público, teniendo en cuenta la complicada temática que aborda el montaje.

© Getty Images

El 5 de agosto todo cambió. Era el día más esperado puesto que Romper el círculo al fin veía la luz y llegaba a las grandes salas, pero Blake Lively (con un impresionante vestido de Britney Spears firmado por Versace) y Justin Baldoni no posan juntos ante las cámaras, un gesto que no pasa desapercibido y que marca el inicio de un enfrentamiento sin precedentes, una brecha que no ha hecho más que agrandarse desde entonces.

En esa premiere se lanzan algunas indirectas en las declaraciones que hacen ante las cámaras. Durante los días posteriores se especula con la mala relación entre el equipo y el director, se critican algunos comentarios cómicos hechos por Ryan Reynolds a los compañeros de su esposa y se filtra un vídeo tomado en el set en el que los protagonistas parecen estar discutiendo, dejando claro que su relación se rompió hace tiempo. Llama la atención además que Justin y Blake no se sigan en redes.

© Getty Images © Getty Images

En ese periodo en el que cada paso de Blake y Justin es analizado al detalle, sale a la luz que la tensión comenzó durante el rodaje porque la intérprete, que es íntima de Taylor Swift, encarga un montaje extraoficial de la película. Esta versión es finalmente la que ve la luz, descartando la de Baldoni, más dura y con una crítica social que aborda en cada una de sus entrevistas promocionales. Mientras que todos estos 'secretos' se van haciendo públicos, el artista contrata a Melissa Nathan, relaciones públicas especializada en gestiones de crisis.

Las declaraciones que cambian la imagen de Blake

La película cosecha importantes éxitos en taquilla y simultáneamente genera una gran expectación el enfrentamiento del equipo. Las críticas comienzan a posarse en Blake Lively a raíz de la emisión de unas declaraciones en las que evita hablar del problema social que aborda el largometraje y anima a las chicas a ponerse looks florales para ir al cine con sus amigas. Sus palabras se hacen virales en redes sociales, donde generan un sinfín de comentarios en contra que la definen como frívola, superficial y poco empática con la trágica realidad de su personaje, una lacra social que no deja de crecer.

© Getty Images

Estas imágenes han desatado una guerra contra Blake Lively que se ha recrudecido cuando los internautas han buceado en su pasado. Han apuntado a que la actriz, que siempre responde a los medios con un particular sentido del humor, no mantiene una relación fluida con los compañeros de la serie que la lanzó al estrellato; han contado un fan le regaló una pulsera de la amistad y le dijo que no se la ponía porque no le pegaba con su look; han recordado que su marido y ella tuvieron que disculparse por contraer matrimonio en Boone Hall, una antigua plantación de esclavos; y han rescatado algunas de sus entrevistas, poniendo el objetivo en frases controvertidas.

© Getty Images

En este contexto ha entrado en escena Kjersti Flaa, que estuvo con la intérprete en 2008 con motivo del estreno de Cafe Society, de Woody Allen. Entonces, Blake iba a ser madre y cuando la periodista la felicitó por la dulce espera, ella respondió dándole la "enhorabuena por tu barriguita", pero la comunicadora no estaba embarazada y tampoco podía tener hijos.

El comentario generó un ambiente de incomodidad durante el encuentro, que ahora ha vuelto a publicar en YouTube bajo el título: La entrevista con Blake Lively que me hizo querer dejar mi trabajo. En pocos días ha acumulado más de tres millones de visualizaciones, la última gota en colmar esta crisis la que se enfrenta la intérprete, quien ha evitado hacer declaraciones y se mantiene centrada en sus compromisos profesionales.