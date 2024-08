Blake Lively y Justin Baldoni: la tensión en el rodaje de 'Romper el círculo' que nadie vio venir

En lo que se suponía que sería un emocionante proyecto cinematográfico, la adaptación de la exitosa novela It Ends With Us de Colleen Hoover, ha sido eclipsada por una inesperada controversia. Blake Lively, protagonista de la película Romper el círculo, y Justin Baldoni, quien no solo coprotagoniza sino que también dirige, han sido el centro de atención debido a un altercado en pleno rodaje. Este evento ha generado una ola de especulaciones en la industria, y las recientes apariciones públicas de los actores han avivado aún más los rumores.

Una novela que cautiva a millones

It Ends With Us es una de las novelas contemporáneas más impactantes de los últimos años, explorando temas como el amor, la violencia doméstica y la resiliencia femenina. Colleen Hoover, autora del 'bestseller', capturó los corazones de millones de lectores, y la noticia de su adaptación al cine fue recibida con gran entusiasmo. Blake Lively fue elegida para el papel de Lily Bloom, la protagonista, mientras que Justin Baldoni, conocido por su trabajo en Jane the Virgin, asumió la doble responsabilidad de interpretar a Ryle Kincaid, el interés amoroso de Lily, y de dirigir la cinta.

La discordia en el set

Sin embargo, lo que prometía ser una colaboración perfecta entre dos talentos de Hollywood se convirtió en un foco de tensión. Según informaron fuentes cercanas al rodaje en Nueva Jersey, Lively y Baldoni fueron vistos discutiendo acaloradamente en varias ocasiones. Testigos aseguraron que la atmósfera en el set se volvía tensa cuando ambos compartían escena. Aunque no se conocen todos los detalles de los desacuerdos, se rumorea que las discusiones giraban en torno a decisiones creativas que no lograban un consenso entre la actriz y el director.

La situación llegó a tal punto que, según informó TMZ, la tensión entre Lively y Baldoni se ha reflejado en la dinámica del equipo de producción, generando un ambiente laboral incómodo. Aunque ambos actores han mantenido silencio respecto al incidente, sus interacciones en público han sido escrutadas con lupa por los medios.

Problemas con el elenco y la ausencia en las presentaciones

Lo que ha hecho que los rumores crezcan aún más es la notable ausencia de fotos juntos durante las recientes presentaciones de la película. A pesar de la tradición de Hollywood de mostrar una fachada unida durante la promoción, Lively y Baldoni han evitado aparecer juntos en eventos públicos. Esto ha generado aún más preguntas sobre la gravedad de sus desacuerdos y cómo estos podrían afectar la película.

Fuentes cercanas al rodaje han mencionado que Baldoni ha tenido dificultades para manejar al elenco, lo que ha resultado en más enfrentamientos de los que se esperaba inicialmente. Colleen Hoover, quien también estaba involucrada en la producción, aparentemente no ha sido inmune a la situación, lo que ha complicado aún más las dinámicas internas

La química en 'Romper el Círculo'

Con el estreno de la película, los fans se preguntan cómo estos conflictos podrían influir en el resultado final. Aunque las tensiones en el set no son inusuales en producciones de alto perfil, el hecho de que involucren a dos figuras tan queridas del entretenimiento ha generado una atención especial. La pregunta que todos se hacen es si estos desacuerdos afectarán la química en pantalla, un elemento crucial para el éxito de una película de este tipo.

Blake Lively y Justin Baldoni, ambos con carreras sólidas y admiradas, se enfrentan ahora al desafío de demostrar que, a pesar de las dificultades, han podido mantener la profesionalidad y entregar una película que esté a la altura de las expectativas de los lectores de la novela.

Sin duda, este es un capítulo inesperado en la historia de una de las adaptaciones literarias más esperadas del año, y solo el tiempo dirá cómo se resolverán estas tensiones y qué impacto tendrán en el resultado final. Por ahora, los seguidores de la novela y los amantes del cine están a la expectativa, deseosos de ver cómo se desarrolla este drama tanto dentro como fuera de la pantalla.