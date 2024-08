Blake Lively recupera uno de los vestidos más inolvidables de Britney Spears ¡más de 20 años después!

Triunfaba en todo el mundo con Britney, su tercer álbum de estudio, y, mientras en la radio sonaban sus temas Overprotected y I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, ella se consolidaba como icono del pop... y de la moda. Todavía faltarían unos meses para su mítica actuación junto a Madonna y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards 2003, pero Britney Spears se codeaba ya con Michael Jackson, Natalie Portman y otras estrellas del momento. Sin embargo, con quien marcaba tendencia era, sin duda, con su pareja, Justin Timberlake. Nadie olvidará, por ejemplo, sus looks denim coordinados en los American Music Awards de 2001, y también por separado pasaron a la historia FASHION gracias a sus elecciones estilísticas, que siguen inspirando más de dos décadas después. ¿La última en rendirse a este estilo extremo y dosmilero, con un diseño digno de museo? Blake Lively en el estreno de su nueva película en Nueva York.

La gira promocional de Romper el círculo, el último largometraje de Justin Baldoni inspirado en la novela de Colleen Hoover, nos devuelve a Blake Lively como protagonista a la gran pantalla, lo cual significa un disfrute en el cine prácticamente asegurado, así como un repertorio de lookazos en la gira promocional. En los últimos días, hemos visto a la actriz californiana con vestidos de plumas y lentejuelas, tacones altísimos y looks de belleza de lo más originales. Todos ellos han tenido una conexión, la presencia de las flores, un guiño a su personaje (Lily Bloom, cuyo sueño es abrir una floristería).

© Getty Images

Ahora añade una nueva e inesperada referencia a su armario promocional ya que se ha inspirado nada más y nada menos que en Britney Spears, y de forma literal: ha llevado el mismo vestido que la cantante lució en el desfile de Versace Primavera/verano 2003 durante Milan Fashion Week en octubre de 2002. Un diseño de lentejuelas con escote asimétrico y largo midi que, según la propia Blake, debería estar en un museo.

© Getty Images © Getty Images

"Es el vestido de Britney de verdad. Debería estar en el Smithsonian o en el MET, pero lo llevo yo. ¡Me siento muy afortunada!"", ha contado la actriz a la revista People. Y es que Blake no solo es referente de estilo sino que es una gran amante de la moda (recordemos, por ejemplo, que fue anfitriona de la MET Gala en 2022, y también suele ser una invitada habitual de las Fashion Weeks, sobre todo en su país). La intérprete lo ha combinado con joyas de Lorraine Schwartz y sandalias metalizadas de tacón fino.

© Getty Images

No es la primera vez que Blake mira el histórico de la estrella del pop para vestirse... de forma real, o no. Y es que en 2015 rompió internet cuando, gracias al retoque digital, ella y su marido, el también actor Ryan Reynolds, recrearon los mencionados looks vaqueros de Britney y Justin. En esta ocasión, el estreno de Romper el círculo en AMC Lincoln Square Theatre de Nueva York, la pareja de actores no ha coordinado sus estilismos al completo, aunque Ryan sí ha tenido un bonito guiño a su mujer: ha decorado su sobrio traje gris con una flor rosa en la solapa (💗).

© Getty Images

Su otro look de la noche

Tras el photocall y la proyección del filme, que llega a los cines el viernes 9 de agosto, el equipo salía a celebrarlo a un famoso restaurante de Central Park, Tavern on the Green. A las puertas del mismo podíamos ver el (súper) ideal segundo look de Blake en esta noche tan especial: un vestido corto, con cuerpo corsé y falda asimétrica en un rosa satinado que la convertía en una suerte de "Barbie hada". También ha cambiado sus sandalias metalizadas del primer estilismo por un diseño rosa con tachuelas, y ha añadido el toque floral que no falta en sus últimos looks a través de un bolso de mano. Un detalle, este último, que ha copiado su compañera de reparto Isabela Ferrer, que también ha escogido un minivestido en tonos rosas y sandalias con detalles metálicos. En la película, Isabela interpreta el personaje de Blake en una etapa más joven; y parece que la conexión entre ellas se ha traspasado a la vida real, al menos en términos FASHION.