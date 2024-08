Blake Lively hace un guiño a su nuevo personaje con tres looks de flores en menos de 24 horas

Cuando Colleen Hoover escribió It Ends with Us (Romper el círculo), conmovedora novela que pone las cartas sobre la mesa en lo que a relaciones tóxicas se refiere, nunca se imaginó el fenómeno sin precedentes que la iba a acompañar y, mucho menos, que Blake Lively sería la intérprete que encabezaría la adaptación cinematográfica. Pero así ha sucedido. La actriz de Gossip Girl regresa a la gran pantalla (el próximo 9 de agosto en España) y lo hace en la piel de Lily Bloom, una mujer con una infancia traumática que se traslada a Boston para empezar de cero y abrir su propia floristería. Sueño a perseguir en el que la natural de Los Ángeles ya nos ha querido sumergir. Lively se encuentra en Nueva York de gira promocional por el inminente estreno y ayer deslumbró, en menos de 24 horas, con tres estilismos que cautivarán a quienes adoren tanto las flores como la protagonista del filme.

© Getty Images

Se dejó ver, en primer lugar, en el Upper West Side con dos looks muy dispares. El primero fue un vestido semitransparente en azul bebé con cuello a la caja y sin mangas. Un diseño compuesto por cuerpo con estampado de carácter celestial con ángeles haciendo música, campo de margaritas y mariposas y maxifalda midi llevada a cabo a partir de plumas bañadas en tonalidades pastel. Obra perteneciente a Dauphinette, firma de la creativa neoyorquina Olivia Cheng, que completó con cinturón de cadena multicolor, anillos y pendientes colgantes en clave XL y zapatos de tacón de puntera en pico a tono con el atuendo principal, todos elementos cuajados de pedrería.

Más tarde conquistó la Gran Manzana con otra creación de print floral. Un vestido blanco de largo tobillero con motivo a contraste constituido por top ceñido de escote halter y falda asimétrica con volantes. En dicha ocasión, el verdadero líder de la construcción fue el calzado: el modelo Carnaval 120 de Christian Louboutin, peep toe en rosa empolvado en satén con flores tridimensionales en la parte trasera. Asimismo, remató la romántica propuesta con pendientes colgantes, brazaletes de grandes dimensiones y anillos en la línea de la ecuación. En términos beauty, ambas elaboraciones fueron lucidas con coleta baja con ondulaciones.

© Getty Images

Y por último, nos deleitó con otro lanzamiento de la casa mencionada, perteneciente a la colección de Otoño/invierno 2024 de la misma, en el Meatpacking District. Se enfundó en un minivestido de tirantes, escote cuadro y bajo de flecos con un hipnótico fondo marino conseguido mediante cuentas de distintos colores. Pieza que fue elevada al máximo nivel con un abrigo largo repleto de apliques, salones de punta redonda brillantes, bolso de cadena con forma de seta, flor en 3D decorativa rozando la clavícula y joyas, de nuevo, de lo más llamativas. En cuanto al peinado, convenció con su espectacular melena suelta habitual.