AuronPlay y Gemita, dos de los 'streamers' más seguidos, confirman su relación con unas bonitas imágenes

Dos de los creadores de contenidos más seguidos de nuestro país han hecho su relación pública en redes sociales. Se tratan de AuronPlay y Gemita, quienes tras semanas de rumores han decidido compartir unas imágenes de un romántico paseo por la montaña que confirman oficialmente el idilio.

© @gemita327

AuronPlay y Gemita comenzaron a interactuar más en redes sociales a mediados del mes pasado, y a pesar de intentar ser lo más discretos posibles con su nuevo romance, la complicidad que tienen no ha pasado desapercibida por sus seguidores en ningún momento. Algo que sin duda llamó la atención fue que Gema no seguía a ningún perfil en Instagram y a lo largo de estas semanas le ha dado follow a Auron.

El youtuber llegó a negar el romance, diciendo que no conocía a Gema, aunque al poco tiempo fueron pillados compartiendo besos y abrazos durante una cena con varios amigos. Desde ese momento, ninguno ha hecho por ocultar su relación y cada vez son más ocasiones en las que publican contenido juntos, como cuando la streamer subió una foto de Auron durante una cita junto a un corazón y este la compartió en su perfil.

© @gemita327

Además, ambos han pasado unos días en Ibiza, y aunque han tratado de mantener la mayor discreción posible, sus seguidores comenzaron a especular sobre la similitud de las imágenes que estaban publicando. Finalmente, el youtuber catalán fue el encargado de publicar varias polaroids: algunas con amigos, en otras él no salía, y en otras se veía a la pareja actuando de manera cariñosa.

© @auronplay

Una de las primeras imágenes con la que presumían su relación fue una tomada durante La Velada IV de Ibai Llanos, aunque no la publicaron hasta pasado un mes, hace apenas unos días. La imagen, donde se puede ver a Gema dándole un beso en la mejilla a Auron mientras este la abraza por los hombros, revolucionó las redes sociales, ya que daba a entender que habían mantenido el romance en privado desde bastante antes que comenzaran los rumores.

© @gema327

Ambos han pasado por una ruptura reciente

© @gemita327

A pesar de que Gema quería ser astronauta y estudió la carrera de Física, fue gracias a su ex pareja TheGrefg, otro reconocido streamer, que decidió aventurarse en el mundo de Twitch. Tan solo en el primer directo consiguió 25.000 suscriptores, y desde entonces ambos hacían apariciones en los streamings del otro. Terminaron su relación tras cuatro años de romance con un video en directo donde aclararon que había sido en buenos términos y que seguirían manteniendo una buena amistad. De hecho, David (TheGrefg) fue uno de los primeros en enterarse de la nueva ilusión de Gema, y aunque confesó que no se lo veía venir, no tardó en apoyar públicamente a la nueva pareja.

© @auronplay

Auron, por su parte, mantuvo un longevo idilio con la streamer Bjean, a quien conoció en 2015 a través de redes sociales. En un principio ella se mantuvo anónima y utilizaba su nombre, Sara, aunque los seguidores de Raúl, que es como se llama en realidad AuronPlay, estaban encantados con que saliese en el contenido que publicaba el catalán y la animaron a abrirse también un canal de Twitch e hiciese público su perfil de Instagram. En abril de este año ambos anunciaron que ya no estaban juntos y que seguían teniendo una buena relación, y aunque Sara aún no se ha pronunciado acerca del nuevo romance del catalán, ella misma confirmó que estaba en una relación con Alex Tomé, un entrenador personal y creador de contenido.