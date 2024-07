El youtuber IlloJuan y la presentadora Masi se separan tras siete años de relación

El streamer malagueño IlloJuan y Masi, la presentadora de las post-galas de Operación Triunfo, han anunciado su ruptura. La han decidido comunicar a través de un video en el canal de Juan, titulándolo "Primos de nuevo" y un emoticono para quitarle hierro al asunto. En el propio video anuncian que "lo más lógico" era dejarlo, ya que su relación ha sido pública.

Durante el comunicado han dicho que llevaban ya un tiempo separados, pero que asumir que "las relaciones se unen y se separan, y no pasa nada" les ha costado bastante trabajo. Visiblemente afectados, han declarado que han tomado esta decisión queriéndose y sin querer dejar "que esto vaya a más en un futuro". Intentando explicar esto más a fondo, Juan ha reflexionado sobre como la vida les ha llevado por distintos caminos. "Creíamos, cuando empezamos, que en algún momento esos sitios se cruzarían pero la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar. Y no pasa nada, no es malo", ha continuado. Como hemos podido ver a través de sus redes sociales, han hecho varios intentos de vivir juntos en Madrid, donde Masi reside de manera habitual, pero Juan no ha sido capaz de adaptarse al ajetreo de la capital y a no contar con sus seres queridos, como su familia y amigos de siempre, cerca. Han pedido respeto para ambos y que "no se haga de esto un mundo", comentando como muchos de sus seguidores aspiraban a tener una relación como la de la expareja. Han asegurado que no harán "la niñatada" de borrar fotos juntos, que simplemente a partir de ahora van a seguir cada uno su camino.

Al final del video se ve a Juan sin estar acompañado por Masi explicando que necesitará un tiempo para él sin hacer directo: "Ahora mismo necesito terminar muchas cosas de mi vida, son muchos años, muchos momentos compartidos y hay que hacer muchas gestiones". Terminando el video pidiendo a sus seguidores que no se preocupen por ellos, que son "personas muy bien rodeadas".

Comenzaron su relación en 2017, y han contado en varias ocasiones que se conocieron en una fiesta de Halloween que organizó un amigo en común. Él iba disfrazado con un pijama de mono, y ella iba con un traje de zombie. Juan se interesó por Masi, pero en ese momento ella tenía pareja. No dudó en aprovechar su oportunidad en cuanto dicha relación terminó, escribiéndola para hablarla de los sentimientos que llevaba acumulados "en el estómago" desde hacía más de un año.

Juan se ha convertido en una de las figuras más queridas dentro del mundo streamer. Antes de ser tan conocido tuvo varios canales de YouTube: ElTitoJuan y LMDShow. Estudió la carrera de Derecho y el máster de Derecho Penal. Empezó a ganar más público cuando su contenido se basaba en hacer recopilaciones de las partes más destacadas de los directos de Alexelcapo. Al poco tiempo de esto, decidió mostrar su cara y así publicar toda clase de contenido humorístico con sus amigos.

Masi estudió la carrera de Comunicación Audiovisual, pero su sueño siempre ha sido ser actriz y también ha realizado cursos para formarse en ello. En 2018 empezó a subir las covers de canciones famosas que grababa en su tiempo libre, y en 2021 lanzó su primera canción, titulada Eres muy raro niño. En 2023 fue elegida para presentar la post-gala de la última edición de Operación Triunfo, y a finales de ese año consiguió el papel de Susi en la precuela de La Casa de Papel, Berlín. También es actriz de doblaje, y la hemos visto en varias series de dibujos animados y anuncios.