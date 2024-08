Rafa Nadal y Mery Perelló: las imágenes más divertidas de sus vacaciones con su hijo, Rafa, en tiempos de reflexión

Tras haberse convertido en la estrella de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, donde cayó en los cuartos de final de dobles junto a Carlos Alcaraz, Rafa Nadal se encuentra disfrutando de unas merecidas y especiales vacaciones. Y lo está haciendo en sus adoradas Islas Baleares, su casa y su habitual destino también para navegar en estas fechas. teniendo a su lado, como no podía ser de otra forma, a su mujer, Mery Perelló, y a su hijo, Rafa. Junto a ellos, el tenista, que es todo un padrazo, se encuentra disfrutando no solo del buen clima, sino también de jornadas acuáticas en la costa ibicenca, a bordo de su fabuloso yate, Great White, valorado en unos seis millones de euros, que es como una segunda casa para él y el lugar perfecto para evadirse del mundanal ruido cuando necesita, sobre todo, calma y relax.

© Gtres De lo más relajada, Mery Perelló aprovechó las buenas temperaturas para darse refrescantes baños y surcar las aguas del Mediterráneo en una moto acuática, pilotada por Rafa Nadal. Debajo de estas líneas, el deportista manacorí jugando con algunos de los niños que también iban en el yate © Gtres © Gtres © Gtres © Gtres © Gtres © Gtres Una vista de la embarcación del tenista, valorada en seis millones de euros

En esta ocasión, mientras decide si continúa con su impresionante carrera tenística o se retira definitivamente este año. "Mi objetivo era seguir hasta los Juegos Olímpicos y después decidir. Y así lo haré. Necesito volver a casa para desconectar un poco y, en frío, después de un descanso, analizar las cosas tal y como las veo y las siento, para tomar una decisión u otra. La tomaré cuando la tenga que tomar, porque tengo total libertad y me he esforzado durante toda mi vida para hacerlo cuando lo sienta", reflexionaba el deportista manacorí antes de dejar París, donde tuvo un destacado papel, al formar parte de los relevos que trasladaron la antorcha olímpica hasta el pebetero. Su primera gran decisión, que apremiaba por el tiempo, ha sido la de no competir en el próximo US Open, un lugar del que guarda recuerdos maravillosos, ya que lo ha ganado en cuatro ocasiones: "Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en Ashe (la central), Nueva York, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez. Gracias a todos mis fans de Estados Unidos, en particular. Los echaré de menos y los veré en otra ocasión", anunció en sus redes sociales. Y desveló que regresará a las pistas en la Laver Cup, en Berlín, que se disputará del 20 al 22 de septiembre.

© Gtres No es nada nuevo que Mery es muy familiar y, en esta ocasión, lo volvió a demostrar deshaciéndose en gestos de cariño con su pequeño © Gtres © Gtres

El protagonista de la jornada

A su lado, convertida, como siempre, en su mayor apoyo y respetando sus tiempos y sus decisiones, tiene a su mujer, con la que surcó las aguas mediterráneas en una moto acuática que manejó a la perfección, y a su hijo, que se convirtió en el protagonista absoluto de la jornada acuática a sus casi dos años, que cumplirá el próximo 7 de octubre. No es nada nuevo que Mery y Rafa Nadal son muy familiares y, en esta ocasión, lo volvieron a demostrar jugando y deshaciéndose en gestos de cariño con el pequeño. Además de celebrar próximamente el cumpleaños del benjamín de la familia, la pareja también tiene otra celebración muy especial, la de su quinto aniversario de boda. Cabe recordar que la leyenda del tenis y la directora de la Fundación Rafa Nadal se casaron el 19 de octubre de 2019 en Sa Fortaleza, un castillo del siglo XVII, al norte de su Mallorca natal y ante los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía.

© Gtres La directora de la Fundación Rafa Nadal saltando al mar en presencia de su hijo © Gtres Rafa preparándose para disfrutar de otra de sus aficiones favoritas, el 'snorkel' © Gtres © Gtres