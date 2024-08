El planazo de Sonsoles Ónega con su hermana para despedirse de un verano inolvidable

Las vacaciones de verano de Sonsoles Ónega están a punto de finalizar. El próximo lunes, 26 de agosto, la periodista regresará a Antena 3 para iniciar la nueva temporada de Y ahora Sonsoles, que amplia su horario, de lunes a viernes, a partir de las 17:00 horas, justo después de la serie Sueños de libertad. Mientras tanto, sigue disfrutando de planes tan divertidos como el del martes por la noche en Marbella. Junto a su hermana mayor, la también periodista Cristina Ónega, Sonsoles cantó y bailó todas las canciones de Vanesa Martín en el Starlite Festival.

© Festival STARLITE OCCIDENT

"Es mi primera vez en Starlite, con muchas ganas de ver a Vanesa, y apurando, que me queda muy poco para empezar el lunes", dijo a su llegada. "A mí me encanta Vanesa, no es la primera vez que la veo en concierto, siempre que canta voy a verla, es una de mis imprescindibles de mis playlis, la escucho en mi coche, a toda pastilla, soy muy fan", añadió.

© Festival STARLITE OCCIDENT

La periodista, de 46años, aseguró que "es la primera vez que siento que me sobran vacaciones". "Estoy deseando volver, que además alargamos la tarde con tres horas. Estoy muy contenta. Tengo muchas ganas de empezar", declaró con una gran sonrisa, dispuesta a competir una temporada más con TardeAr, el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, que también arranca el próximo lunes.

© Festival STARLITE OCCIDENT

Sonsoles ha elegido Marbella como destino final de sus vacaciones tras varias escapadas a Galicia, tierra natal de su padre, el periodista Fernando Ónega, con su familia, sus amigas y su novio Juan, un financiero de 53 años. Ahora disfruta de la compañía de su hermana y de una buena amiga. "Con las besties", ha escrito junto a esta foto en la que aparece radiante.

© sonsolesonega

Según contó Sonsoles recientemente, una de las personas más importantes de su vida es su hermana Cristina, que es experta en tribunales e información política y desde 2018 dirige el Canal 24 Horas de Televisión Española. "Es mi hombro, mi mano, mi consuelo, mi abrazo, quién me escucha, siempre está ahí cuando la necesito", dijo la presentadora de Antena 3. "Siempre que dudo pienso: 'Qué haría Cristina, que es la seria de esta familia'. O cuando hago alguna chifladura pienso: 'Dios mío cuando lo vea Cristina'. Ella es mi termómetro, la medición de todo", explicó.