Ana Rosa Quintana pone fin a sus vacaciones en Sotogrande antes de lo esperado

Ana Rosa Quintana vuelve al trabajo antes de lo previsto. El pasado 27 de junio se despidió de los espectadores hasta septiembre. "Yo hoy cojo mis vacaciones. Nos vemos a mi vuelta, a principios de septiembre. Les deseo un feliz verano y les dejo con un equipo maravilloso. Hasta septiembre, gracias por todo”, dijo. Sin embargo, Telecinco acaba de comunicar que la presentadora se pondrá al frente de TardeAR el próximo lunes, 26 de agosto, "en la semana en la que se dará a conocer la sentencia del proceso contra Daniel Sancho, uno de los casos más mediáticos del último año".

Curiosamente, ese día también arranca la nueva temporada de Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, gran rival de TardeAR.

Ana, de 68 años, regresa a plató tras disfrutar de unas vacaciones sin sobresaltos junto a su marido, el empresario sevillano Juan Muñoz. "Mis veranos son bastante tranquilos, como los de antes, haciendo lo que no haces todo el año, es decir, con la familia, con los amigos, con el bañito, yendo a la compra, cocinando, inventando nuevas recetas, siesta, libros, música..", dijo antes de poner rumbo a Sotogrande, Cádiz, donde posee una espectacular casa. Los periodistas le preguntaron entonces si estaba preparada para enfrentarse a los fotógrafos en la playa. "A mí casi nunca me pillan, tengo una vida que ya no hay ninguna novedad y espero que no la haya. Juan y yo llevamos 20 años casados", respondió entre risas.



La presentadora no ha compartido ninguna imagen de su verano en redes sociales, pero ha sido vista disfrutando de un día de playa con un bañador azul, kimono, sandalias negras y como complementos unas gafas de sol y un sombrero. Junto a ella se encontraba Juan, su marido desde 2004 y padre de sus dos hijos pequeños, Juan y Jaime, que cumplirán 20 años el próximo 6 de noviembre y han decidido vivir fuera del foco.

Según contó Ana Rosa en el podcast Arréglate que nos vamos, de Cruz Sánchez de Lara, ninguno de sus hijos ha seguido sus pasos profesionales. "Uno estudia Empresariales con Analytics y no sé cuantas cosas nuevas, y el otro está por el lado de la empresa", reveló. Asimismo, recordó que su primogénito, Álvaro Rojo, nacido durante su relación con el periodista Alfonso Rojo, es abogado penalista y tiene su propio despacho en Madrid. No es porque sea mi hijo, pero es muy bueno", expresó con orgullo.