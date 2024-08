Quiénes son las amigas de Sonsoles Ónega con las que veranea en Galicia

Sonsoles Ónega tiene grandes amigas en el mundo del periodismo más allá de la reina Letizia, a quien conoció hace más de dos décadas en la redacción del ya desaparecido canal de noticias CNN+. Hace unas semanas, la presentadora de Antena 3 puso rumbo a Galicia con sus antiguas compañeras de trabajo, aquellas con las que ha convivido media vida en los pasillos del Congreso cuando su función era trasladar la información política a los espectadores de Informativos Telecinco.

Las seis disfrutaron de un día muy agradable, a juzgar por las imágenes que ha compartido Sonsoles en redes sociales junto al siguiente mensaje: " Un año (o diez, ya hemos perdido la cuenta) para sacar 24 horitas que saben a pimiento de Padrón y huelen a hortensia, a Miño y a amigas de las buenas (o de las güenas). Viva Galicia".

Al volante del vehículo iba María Rey, la presentadora del magazín informativo 120 minutos en Telemadrid que recientemente se convirtió en noticia por su separación de Manuel Campo Vidal después de 25 años de matrimonio y tres hijos en común. Detrás, las periodistas María Llapart, de laSexta; María Antonia López, quien se define en su perfil de Twitter como "periodista atada a los leones del Congreso"; Macarena Bartolomé Lobo, de Televisión Española, y María Galán Cuello de Oro, especialista en información política que ha trabajado en la Cadena SER, Canal+, CNN+, Cuatro y NIUS.

Aunque Sonsoles no quiso revelar el lugar exacto de su escapada, sabemos que las seis amigas estuvieron en el municipio de A Guarda, Pontevedra, donde disfrutaron de un paseo por su conocido mercadillo de los sábados y comieron en el restaurante La Casa de la Abuela, conocido por su comida casera. Las periodistas quedaron encantadas y los dueños del local también. De hecho, se hicieron esta foto juntos. "Hoy comieron en nuestro restaurante dos grandes del periodismo. María Rey, gran clienta nuestra, y Sonsoles Ónega", publicaron.

La presentadora de Y ahora Sonsoles, ganadora del Premio Planeta por su novela Las hijas de la criada, se siente muy gallega a pesar de haber nacido en Madrid, ya que su padre, el periodista Fernando Ónega, es natural de Mosteiro, una aldea de la provincia de Lugo. "La mitad de mi familia es gallega y en mi casa siempre se ha hablado gallego. Y a Galicia siempre vuelvo, siempre que puedo y menos de lo que querría. Así que sí, te diría que sí, que me siento gallega, pero sin querer robar una patria en la que no he nacido", dijo Sonsoles en una entrevista concedida a La Voz de Galicia.