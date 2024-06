Manuel Campo Vidal y María Rey ponen fin a su historia de amor después de 25 años de matrimonio y tres hijos en común

Once meses después de celebrar sus bodas de plata, Manuel Campo Vidal (73 años) y María Rey (57) ya no están juntos. El matrimonio de periodistas, dos referentes de la comunicación en nuestro país, se ha separado después de un cuarto de siglo conviviendo bajo el mismo techo. Durante este tiempo, han formado un clan muy unido con sus tres hijos Iria (25), Iago (23) y Nacho (21), una familia que sigue siendo su máxima prioridad pese a la ruptura de la pareja.

© Gtres Manuel Campo Vidal y María Rey, en la 18ª edición de los premios Iris de la Academia de la Televisión, institución de la que él era presidente

El mítico presentador de informativos y la conductora del magacín matinal 120 Minutos en Telemadrid han roto tras 25 años de sólida y estable relación, según ha informado LOC, pero el respeto y el cariño mutuo entre ellos prevalece por encima de todo. De hecho, fuentes de su entorno aclaran que siguen manteniendo contacto habitual y quedan con asiduidad para comer con sus vástagos en la casa que los cinco compartían.

El motivo de su separación habría sido simplemente el desgaste con el paso de los años, ya que se afirma que no hay grandes problemas sobre la mesa ni terceras personas que hayan influido en su decisión. Es más, de momento, tampoco tienen pensado firmar los papeles del divorcio, una transición en sus vidas que han acometido de manera responsable y donde no se ha perdido en ningún momento la cordialidad.

María Rey nos habló en 2023 de su faceta más familiar

Hace justo un año, María Rey nos contaba en su entrevista más sincera cuál era para ella el secreto de su longevo matrimonio: "Supongo que, como todo en la vida, es el amor y el estar para el otro cuando te necesita", señalaba. "Tener esa sensación de que, aunque en las relaciones hay altibajos y las parejas se cansen de verse, cada vez que has necesitado algo ahí estaba", apostilló. "Eso da mucha tranquilidad: saber que ahí tienes un ancla, que es firme, que no se va a mover. Esa lealtad que te da la convivencia y el construir juntos una familia", sentenciaba.

Sobre sus tres hijos, a los que adora, la presentadora dijo sentirse encantada con que dos de ellos -los dos chicos- aún vivan en casa. "Entendí que no tenía nada que hacer con mi hija. Cuando la mandé a estudiar fuera iba para un trimestre, y me pidió si se podía quedar todo el año. Ese era su carácter. Pero los otros dos, que siguen con nosotros, a mí me encanta", relató.

En este sentido, María nos confesó que "le tengo pánico al nido vacío. No quiero ni imaginarlo. Toda mi vida rodeada. Los hijos de Manuel se vinieron con nosotros siendo muy niños, así que he vivido con cinco hasta que los mayores se independizaron, luego eran tres, ahora quedan dos... y en algún momento, no muy lejano, no quedará ninguno. Y no sé cómo lo voy a llevar, tendré que hacer algún tipo de curso para madres abandonadas", bromeaba.

© Gtres El matrimonio, en un photocall de Disney Channel con sus niños cuando estos eran pequeños (2008)

La historia de amor de Manuel Campo Vidal y María Rey

Recordando cómo ha sido su relación, Manuel Campo Vidal y María Rey se conocieron en los pasillos de Antena 3, durante la etapa en la que él era director de la cadena privada y ella corresponsal política. El 24 de julio de 1998 se casaron en una discreta ceremonia en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra), localidad gallega de la que era alcalde el padre de la novia, José Luis Fernández Lorenzo.

La periodista lució un precioso vestido corto diseñado por ella misma, mientras que el comunicador llevó un traje de chaqueta negro, camisa blanca y corbata azul. El banquete posterior tuvo lugar en el vecino Pazo da Torre de Goián y acudieron alrededor de cien invitados, entre ellos conocidos nombres como el de Olga Viza, también rostro por entonces del canal de San Sebastián de los Reyes. Para Campo Vidal eran sus segundas nupcias, ya que antes estuvo con la abogada Francesca Canella, con quien tuvo dos hijos: Claudia (que también es periodista) y Pau.

Al año siguiente del enlace, el 11 de junio de 1999, el matrimonio daba la bienvenida a su primera niña en común: Iria. Posteriormente, el 5 de junio de 2001, presentaban a las puertas del hospital a Iago. "Ha salido todo muy bien, y, además, si la primera vez fue muy rápido, ésta lo ha sido aún más... ¡no tuve tiempo ni de ir a desayunar!", decía con humor Campo Vidal, que estuvo presente en el parto. "Sí, así es. Es emocionante ver nacer a tus hijos", dijo.

© Gtres Manuel Campo Vidal y María Rey, con su hija siendo esta todavía un bebé, en 2001

María Rey, por su parte, declaró: "Voy a dedicarle un tiempo después del permiso de maternidad, como ya hice con Iria. Creo que es una experiencia maravillosa y quiero repetirla. Puedo deciros que disfrutar cada momento del primer año de vida de mi hija fue lo más bonito que me ha sucedido nunca, y éste no se merece menos". Ya en 2003, la periodista era madre por tercera vez de otro niño, Nacho, haciendo por tanto de la suya una familia numerosa.

Brillantes y atractivos, así son los tres hijos en común de Manuel y María

Iria Campo Fernández es su primogénita, llevando ese segundo apellido porque es el primero de su madre. Vive actualmente en Bruselas y se formó en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Utrecht. Sin embargo, sus intereses van mucho más allá y tocan otros ámbitos muy diferentes. Así, en un fantástico reportaje para ¡HOLA! en marzo de 2021, desveló que proyectaba crear una página de contenido creativo relacionada con la industria de la moda responsable.

Iago, el mediano, estudia Administración y Dirección de Empresas con un máster simultáneo en Data Science, en Cunef. Trabaja en Celver, un operador de Hispasat cuyo propósito es llevar internet por banda ancha a las áreas menos pobladas. Pese a su juventud, ya ha comenzado a despuntar en su profesión, puesto que hace tan solo unas semanas recibió el Premio en Emprendimiento Satelital en Innovations Days, evento al que acudieron prestigiosos profesionales del mundo de las telecomunicaciones y del espacio.

© maria3rey Iria (25 años), Iago (23) y Nacho (21), muy elegantes, son inmortalizados por su madre

"Estando en Bachillerato, creé una empresa con un amigo, Microscuantis. Compramos microcoches, los que se conducen sin carnet desde los quince años, y los arreglamos, tuneamos y revendemos. Mi padre siempre me ha animado a emprender, empezamos con préstamos familiares y vamos creciendo", nos explicó. Además, Iago ha debutado hace poco tiempo en televisión como colaborador de Generación T, programa del canal One Toro TV que presenta la hija de Paco Lobatón, Berenice.

Por último, Nacho también cursa estudios de ADE y obtiene notas muy brillantes ya que, según cuenta su hermano mayor, es muy disciplinado. Por su parte, el benjamín de la familia nos explicaba que "cuando era pequeño, pensaba que me dedicaría al periodismo deportivo, pero con el tiempo me atrajo más la dirección de empresas, aunque no descarto que algún día trabaje como comunicador." Eso sí, su gran pasión es la música y vive de ello, siendo un DJ con notable cartel en fiestas de discotecas y locales nocturnos de Madrid, lo que le ha valido para pinchar y demostrar su talento a nivel internacional en países como Italia o México.