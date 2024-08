Sofía Vergara responde a su ex Joe Manganiello sobre los verdaderos motivos de su divorcio

La separación de Sofia Vergara y Joe Manganiello sigue haciendo correr ríos de tinta. Un año después de su ruptura, los propios protagonistas siguen tratando de aclarar cuáles han sido los verdaderos motivos de su divorcio. En un primer momento, la protagonista de Modern Family confesó que el motivo había sido que ella no quería tener hijos. “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre ”, señaló en unas declaraciones al diario El País con motivo del estreno de la miniserie Griselda.

© sofiavergara Sofía Vergara y Joe Manganiello se separaron en julio de 2023

Joe Manganiello no tardó en desmentir la versión de Sofía Vergara. "Tratamos de formar una familia durante el primer año y medio”, destacó en Men’s Journal. El actor de Magic Mike recordó que cuando empezó su relación le dijo a la artista: “Si tú ya terminaste con la idea de tener hijos, entonces yo lo entiendo. Solo dímelo y sabré de que se trata, no pasa nada. Pero ese no fue el caso. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, destacó.

Según Joe, no fue esta cuestión la que provocó el divorcio, sino el paso del tiempo. “Ocurrió porque dos personas se distanciaron y a veces eso pasa”. “Que me pinten como que tuve una especie de crisis de mediana edad, y después de nueve años le di un ultimátum de 'haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy'. Ese nunca fui yo”, señaló dejando claro que no le gusta que le señalen como el responsable de lo ocurrido.

Ahora la actriz colombiana ha respondido a estas palabras de su exmarido en una entrevista a Variety. "Al fin y al cabo, nunca se sabe si eso es lo que dijo de verdad. He leído muchas cosas que he dicho y me he quedado como, ¿eh? ¿Qué voy a hacer, llamarlo? Ni siquiera sé si dijo eso", reveló.

© sofiavergara Sofía Vergara con su novio, Justin Saliman © Getty Images Joe Manganiello con su nuevo amor, Caitlin O'Connor

Tanto Sofía como Joe han rehecho su vida sentimental. La actriz sale con el cirujano Justin Saliman. “Si alguna vez te sometes a una cirugía de rodilla, asegúrate de conseguir un médico atractivo que duerma contigo esa noche”, escribió Sofia dedicándole a su novio un “te quiero” en público por primera vez. Joe Manganiello comenzó una historia de amor con la presentadora Caitlin O'Connor seis meses después de su separación.