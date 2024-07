Joe Manganiello desmiente la versión de Sofia Vergara sobre lo que motivó su divorcio hace un año

La separación de Joe Manganiello y Sofia Vergara, que se conoció en julio de 2023, fue una auténtica sorpresa pues la pareja mantenía la imagen de una relación estable. Meses después la actriz confesó los motivos por los que había decidido poner fin a su matrimonio con el artista. “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé” dijo en declaraciones a El País con motivo del estreno de la miniserie Griselda. Ahora Joe Manganiello, que también ha rehecho su vida con una nueva pareja igual que su exmujer, ha respondido a Sofia, desmintiendo lo que esta explicó sobre el fin de su vida en común.

“Sí tratamos de tener una familia durante el primer año y medio” dijo en Men’s Journal. Recuerda que cuando empezó su relación le dijo a la artista: “Si tú ya terminaste con los niños, entonces yo entiendo. Solo dímelo” -Sofia tiene un hijo, Manolo, de 32 años, a quien tuvo con solo 19-. Según Joe no fue esta cuestión la que provocó el divorcio sino que este llegó por el paso del tiempo. “Es porque dos personas se distanciaron y a veces eso pasa”. Insinuó que no le gusta que le señalen como responsable de lo ocurrido. “¿Que me pinten como que tuve una especie de crisis de mediana edad, y después de nueve años le di un ultimatum de haz esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy? Ese nunca fui yo” dijo.

Por el momento la protagonista de Modern Family no se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones. Se la ha visto estos días celebrando su cumpleaños con el cirujano Justin Saliman, que es quien ocupa de nuevo su corazón. Aunque al principio fueron discretos, cada vez son más frecuentes las ocasiones en las que se ve a Sofia y Justin juntos. “Si alguna vez te sometes a una cirugía de rodilla, asegúrate de conseguir un médico atractivo que duerma contigo esa noche” escribió Sofia dedicándole un “te quiero” a su novio por primera vez de manera pública tras ser intervenida.

Siete meses después de conocerse su separación, el actor Joe Manganiello presentó también a su pareja Caitlin O’Connor, de 36 años. La actriz y bailarina lleva varios años intentando hacerse un hueco en Hollywood, pues además de realizar entrevistas también ejerce de modelo de ropa y promueve diversos productos como influencer gracias a sus más de 600.000 seguidores.