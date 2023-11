¿Quién es Caitlin O’Connor, la actriz con la que relacionan a Joe Manganiello?

Cinco meses después de la impactante noticia de su separación, tanto Sofia Vergara como Joe Manganiello, de 46 años, parecen haber rehecho sus vidas por separado. Mientras que la protagonista de Modern Family ha sido fotografiada en varias ocasiones con el cirujano ortopédico Justin Saliman, a Joe se le ha visto en compañía de otra actriz, Caitlin O’Connor. Estas imágenes han hecho saltar los comentarios pues ya se les ha visto juntos al menos en dos ocasiones. La última fue en Florencia, ciudad por la que pasearon con ropa cómoda y casual: el actor, con una camiseta y chaqueta de cuero, mientras que la actriz optó por un jersey de punto en tono verde limón y pantalones de mezclilla. Completó su look con un abrigo beige y tenis blancos.

Se desvelan los motivos de la separación de Sofia Vergara y Joe Manganello

Se les vio compartir algunos momentos de complicidad, como cuando se refugiaron bajo el mismo paraguas y ella le sostuvo el brazo de forma cariñosa, gestos que han alimentado la hipótesis de que entre ambos existe algo más. Con ellos estaba el pequeño Bubbles, el perro chihuahua que Joe adoptó junto a Sofia, envuelto en una mantita. Precisamente es el reparto del tiempo con esta mascota uno de los flecos que todavía está sin resolver en el proceso de divorcio de la pareja, como han señalado fuentes cercanas a ambos.

No ha transcendido el motivo por el que Joe estaba en Italia, aunque dado que tanto él como la artista llevaban colgadas una especie de acreditaciones. Se piensa así que podría tratarse de algún tipo de compromiso profesional, pese a que no es la primera vez que se ve a Joe y Caitlin juntos. Ya se les captó el pasado mes de septiembre saliendo de un gimnasio en Venice, California, después de una jornada de ejercicio. En los últimos meses, Joe ha recurrido a sus perfiles sociales para detallar algunos de sus compromisos, actividades en las que ha ocupado su tiempo tras su divorcio de Sofia. Entre ellas están por ejemplo la de presentar el programa Deal or no Deal, grabado en una isla, su asistencia como padrino a la boda de un amigo y diversos festivales y eventos.

Caitlin O’Connor es una actriz y presentadora americana de 33 años que ha trabajado como imagen publicitaria de diversas marcas como Budweiser Black Crown y PepsiNext. Ha ejercido además como presentadora de Fox News o AfterBuzz TV de Maria Menounos. Ha participado en series como Dos hombres y medio, La rebanada y ¡Estallido! Participó además en el rodaje de la película Southpaw en 2015. En 2013 su nombre fue incluido entre las diez mujeres más atractivas en una lista elaborada por la revista Maxim y en sus perfiles sociales acumula más de 610 mil seguidores, que alaban las publicaciones que comparte. Comparte Caitlin sobre todo algunos retazos sobre su vida profesional, como los compromisos a los que asiste, y detalles personales acerca de cómo mantiene un estilo de vida sano y saludable, lo que es muy aplaudido por sus incondicionales.