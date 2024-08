Los impresionantes posados de Hiba Abouk en bikini desde Ibiza

Hiba Abouk lleva ya unas cuantas semanas en el centro de atención mediática. Todo comenzó cuando la actriz fue vista en la comunión de la nieta del empresario conocido como El Turronero junto al jinete de Álvaro Muñoz Escassi, expareja de María José Suárez. No tardaron en surgir los rumores que relacionaban a Hiba y Álvaro y que, si bien la intérprete ya ha clarado, todavía se mantienen. Mientras continúa protagonizando titulares, ella se relaja en una de las islas favoritas de las estrellas, Ibiza, donde está disfrutando de unas vacaciones.

La propia Hiba ha abierto el álbum de sus días de descanso en la localidad balear donde se encuentra con sus hijos, Amín y Naím, y algunos amigos. Ha compartido imágenes en las que aparece aprovechando su tiempo con ellos, pero también protagonizando impresionantes posados en la piscina, luciendo tipazo con un bikini azul y amarillo flúor y presumiendo de abdominales, pues la actriz de El Príncipe, que hace mucho ejercicio, está en plena forma. Además, en las fotos y vídeos podemos ver el delicioso arroz que han saboreado, así como la impresionante villa en la que se alojan, la lujosa residencia de alquiler vacacional Can Taika, ubicada en Sant Josep de Sa Talaia.

"Summertime", ha escrito Hiba junto a las instantáneas. O, lo que es lo mismo, "tiempo de verano". Tenía muchas ganas de que llegara esta época del año, tal y como comentaba a ¡HOLA! hace apenas un mes: "Quiero disfrutar mucho de mis hijos, de la playa, de los atardeceres, de la buena comida y de la gente que me quiere", aseguró. Unas vacaciones que llegan justo a tiempo para permitirse desconectar y relajarse después de toda la polémica relacionada con Álvaro Muñoz Escassi.

Ante las insistentes especulaciones, Hiba no ha tenido problema en aclarar en reiteradas ocasiones qué tipo de vínculo la une al jinete: "Es evidente que entre Álvaro y yo hay una amistad. Y no es más que eso. Me llevosuperbién con él. Él lo ha dicho, yo lo he dicho mil millones de veces. Y si queréis, lo vuelvo a decir. Me quito las gafas, os miro a los ojos y os digo: Álvaro y yo somos amigos", afirmó recientemente. Y, ante las preguntas sobre las imágenes en las que aparecen abrazándose, respondió tajante: "¿Tú no te abrazas con tus amigos, tú no le das abrazos a tus amigos y te vas de viaje con tus amigos y disfrutas de tus amigos?".

Además, la actriz ha atravesado un gran cambio este año. La intérprete, quien ha trabajado recientemente en la serie Eva & Nicole, de Daniel Écija, se ha trasladado a la capital española acompañada por sus dos hijos, Amín y Naím, de cuatro y dos años, respectivamente. Hace exactamente un mes compartió las imágenes de su mudanza, ilusionada por esta nueva etapa: "La vida es un baile continuo. Llegamos directos a un hogar en la ciudad que siempre ha sido nuestra casa, mi Madrid. ¡A seguir bailando bonito!", comentó.

Por el momento, la actriz está exprimiendo al máximo su verano en Ibiza, donde se está divirtiendo mucho rodeada por la gente que la quiere y ajena a los rumores de cualquier tipo.