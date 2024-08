Así es el día a día de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi en su granja de Georgia cuidando de sus animales

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi están viviendo una época maravillosa y muy feliz después de que el pasado mes de mayo se casaran en secreto tras comprometerse en matrimonio en abril de 2023, durante unas vacaciones junto a los padres del novio, el cantante Jon Bon Jovi, y su mujer, Dorothea Hurley. Tras convertirse en marido y mujer, pusieron rumbo a Florida para disfrutar de su luna de miel con parada en el parque temático Universal Studio Orlando. Han comenzado una nueva vida como casados en la que se han asentado en una granja situada en Atlanta, Georgia, donde ya han comenzado a formar su propia 'familia'.

Millie Bobby Brown ha compartido cómo es el lugar donde está viviendo junto a su marido. Una gran y extensa granja situada en Georgia en la que tienen ya más de 20 animales, o como la estrella de Stranger Thing los define, "mi todo". A través de un vídeo en su perfil público, en el que aparece descalza y caminando por la hierba, ha mostrado cómo es su día a día en su hogar y lo feliz que es en la naturaleza.



En las imágenes vemos a la intérprete cuidando a todas sus mascotas, entre las que se encuentran varias gallinas, nueve perros, cuatro gatos, un burro, un poni, tres cabras, una oveja y un conejo. Millie siempre se ha demostrado una amante de los animales a quienes define como "mis bebés" y le encanta pasar tiempo con ellos: "Son mi lugar feliz. Personalmente, tengo cierta conexión con ellos y realmente creo en la curación animal", explico la protagonista de Stranger Thing durante la emisión de uno de los capítulos del podcast Skip Intro. E, incluso, durante una entrevista en Heart Radio explicó: "Tengo un vínculo con ellos. Yo cuidé a todos mis bebés, así que todos me conocen como 'mamá'".

Todos los días, tanto ella como su marido, el hijo del célebre cantante Jon Bon Jov, recorren la granja dándoles de comer, jugando con ellos y acariciándolos. La lista de animales de la actriz es cada vez más grande, de hecho, tal y como ella misma ha contado en alguna ocasión, fue el principal motivo por el que se mudó de casa de sus padres: "Vivía con ellos y cuando cumplí 18 años les dije: 'Quiero otro perro'. Y ellos me respondieron: 'No, no caben más perros en tu habitación'. Y yo les respondí: 'Bueno, quiero un conejo y quiero animales de granja'. Así que me fui y me mudé a la casa de al lado". Para ella son muy importantes y además le ayudan a tener los pies en la tierra: "Llego de un estreno y pienso que estoy en la cima del mundo, pero cuando llego a casa y me encuentro con que estoy quitando excrementos de burro, se me pasa".

Otro de los momentos en los que los animales han ayudado al icono de la GenZ y una de las intérpretes del momento, fue cuando comenzó con los rodajes de Enola 2. Durante las largas grabaciones, Millie Bobby echaba muchísimo de menos a su familia y sus seres queridos, por lo que optó por comprarse un conejo y llevarlo siempre con ella como su fiel compañero: "Lo llevaba al set todos los días en un cochecito y creé un santuario para él con su heno, su comida, agua y cama. Eeyore va conmigo a todas partes. No puedo vivir sin él".

La boda secreta de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown (29) y Jake Bongiovi (22) s dieron el 'sí, quiero' el pasado mes de mayo, un año después de comprometerse, en una ceremonia secreta en Estados Unidos y completamente íntima a la que no faltó el cantante Bon Jovi, leyenda de la música y padre del novio. Según The Sun, la protagonista de Stranger Things y el actor tienen la intención de celebrar por segunda vez su unión a finales de año, ya en una fiesta mucho más grande.

Millie y Jake se comprometieron el año pasado en una pedida un tanto accidentada, tal y como la propia actriz contó en el programa de Jimmy Fallon. A su novio y a ella les encanta el buceo, por lo que el hijo de Bon Jovi planeó una escapada bajo el mar. "Estábamos a muchos metros de profundidad y me da una concha. Le doy la vuelta y había un anillo". Muy romántico, aunque, claro, bajo el agua no se puede hablar así que el momento fue un poco confuso. "Me pone el anillo en el dedo y cuando se lo voy a enseñar se escurre y empieza a hundirse. Jake se lanza tras él, a mucha profundidad, algo que puede dañar sus oídos o hacer que su cerebro explote. Hace una recogida de película y salva el anillo" contó Millie en medio de los aplausos del público.