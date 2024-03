Millie Bobby Brown arrasa con un look 'coquette' de corsé estampado y maxicollar de perlas

Millie Bobby Brown no solo no deja de tenernos atónitos por sus dotes interpretativas, sino que también ha encontrado la fórmula exacta para mantenernos en constante vilo con sus elecciones de indumentaria en cada una de sus apariciones públicas. La afamada intérprete de Stranger Things, a quien hemos visto crecer poco a poco a través de la gran pantalla, es, a día de hoy, un icono de estilo, por lo que no es de extrañar que sintamos la necesidad de analizar sus distinguidos estilismos cada vez que es capturada por los fotógrafos de street style o alfombra roja. La joven estrella de 20 años se dejó ver ayer en la Gran Manzana durante la premier de Damsel, proyecto cinematográfico que estrenó junto a sus compañeros de reparto Nick Robinson y Robin Wright y el director Juan Carlos Fresnadillo en el emblemático hotel Plaza, con un look cómodo y femenino a partes iguales.

La actriz, que se comprometió el pasado mes de abril con Jake Bongiovi, es experta en bailar al son de las tendencias y señalarnos, por tanto, cuáles son esos artículos en los que deberíamos invertir desde ahora (si es que no lo hemos hecho ya), pues marcarán el curso de las estaciones venideras. Aunque podremos disfrutar del acting de la también protagonista de Enola Holmes a partir del próximo 8 de marzo en Netflix, vamos a tener que amenizar la espera conociendo al detalle los dos movimientos de estilo que, de acuerdo a la artista británica, no podremos pasar por alto en los meses que siguen.

Millie Bobby Brown acudió al evento con un cóctel de moda con corsé y jeans como prendas protagonistas. En lo que a complementos se refiere, decidió rematar la propuesta con unos pendientes colgantes, collar de perlas XXL estilo choker y zapatos acharolados en burdeos con plataforma.

El corsé, uno de los elementos más icónicos

El que es, probablemente, uno de los tops más subversivos de la industria lo tiene todo para continuar rompiendo esquemas a lo largo de las temporadas siguientes y Millie lo tiene claro. En los últimos años hemos presenciado cómo esta pieza de inspiración lencera ha sido acogida por mujeres defensoras de todo tipo de estéticas: desde la mob wife (con versiones en cuero) hasta la coquette (con diseños en raso), pasando por las alianzas más urbanas (con modelos en denim). La actriz se decantó para la ocasión por una creación estampada de tirante grueso, confección que favorece como pocas si es llevada con pantalones denim a la cadera (elevados, por supuesto, con rompedoras plataformas).

El efecto del collar de perlas

Si existe un clásico atemporal hablando de joyería esa es la perla, una gema que numerosas chicas han heredado de sus abuelas y que, en la actualidad, está más de moda que nunca. Si bien es cierto que las luciremos en todos lados, pues inundarán infinitas prendas, las que más saben de la materia dictan que les sacaremos el mayor partido en su formato collar. Un accesorio hiperfemenino con el que aunar tradición y vanguardia. Millie sorprendió ayer con un diseño conformado por perlas blancas y plateadas, tanto redondas como en forma de lágrima.