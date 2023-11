Labios con extra de volumen y cejas 'lion mane': Millie Bobby Brown inspira en Hailey Bieber su último look

Las expertas en moda (y belleza) se han convertido en un referente para todas. Emulamos sus estilismos, maquillajes y peinados, y no solo lo hacemos nosotras, también las celebrities. Si hace solo unas semanas te hablábamos de la conexión que habíamos encontrado entre algunos looks de María Pombo y Kendall Jenner, ahora hemos visto referencias muy claras entre Millie Bobby Brown y Hailey Bieber. Algo que, en realidad, no nos sorprende: la modelo y mujer de Justin Bieber es de sobra conocida por inspirar a la generación Z.

Hace solo unas horas veíamos unas imágenes en las que la actriz que se hizo mundialmente conocida por su papel de Once en la serie de Netflix Stranger Things acudía a un evento. Lo hacía enfundada en un favorecedor vestido negro, de acabado satinado, escote palabra de honor y que se ceñía con suavidad a su silueta, favoreciéndola. Se trata de un diseño personalizado de Louis Vuitton que llama especialmente la atención por el collar rígido, que funciona a modo de tirante, que rodea el cuello de la intérprete. Un vestido que bien podría formar parte del armario más festivo de Hailey. Pero ha sido su look de belleza el que, definitivamente, la ha unido con la modelo.

Si te gusta seguir a Hailey seguramente sabrás que, independientemente de la longitud de su melena, se siente cómoda llevando su cabello recogido. Suele hacerlo en un pequeño moño de altura media, ligeramente despeinado hacia el final. Pero lo que nunca falla es que deja suelto al menos uno de los mechones que bordean su rostro, un detalle muy dosmilero que otras celebrities no han dudado en copiar. Y Millie ha sido una de ellas.

La actriz, que también tiene una empresa de belleza, Florence by Mill, no solo ha inspirado su peinado en Hailey, también su maquillaje. Aunque la modelo se atreve con casi todo, casi siempre apuesta por el mismo look: piel luminosa, cejas bien peinadas, sombras de ojos en tonos neutros y labios con extra de volumen. Un estilo que arrasa y que famosas, influencers e incluso seguro que alguna amiga tuya ya lleva. Pero quizá los dos puntos más llamativos y fáciles de imitar son las cejas y los labios.

Hailey apuesta por una tendencia conocida como cejas lion mane que no es otra cosa que un diseño con el que se logra que parezca más poblada, peinada y definida. En cuanto a los labios, además de utilizar de forma constante los labiales de su propia firma, Rhode, aplica una sencilla técnica para lograr un extra de volumen que consiste en colorear ligeramente las comisuras del labio superior con el mismo lápiz con el que, previamente, se ha delineado el contorno de la boca. Después se difumina con ayuda de la yema del dedo anular. Con una barra de labios de un tono similar se colorea la parte interior del labio. Por último se aplica gloss por toda la zona para lograr un efecto más brillante y voluminoso.