Hailey Bieber responde a los rumores de embarazo que le persiguen desde hace meses

Son muchas las fake news que rodean la vida de los famosos creando una doble realidad que, como su nombre bien indica, es falsa. Y Hailey Bieber, convertida en una de las Nepo Babies empresarias más exitosas de la última temporada, ha experimentado en su propia piel las consecuencias de los rumores que no son ciertos en estos últimos meses. Seguramente habrás leído en algún momento que podría estar embarazada, una noticia que corrió como la pólvora en verano vaticinando que ampliaría la familia junto a su marido, Justin Bieber, y que acaparó titulares a nivel internacional.

Encontrábamos análisis de cada uno los estilismos y las curvas que le creaban, lo que comía y bebía estaba en el punto de mira, si tenía el rostro más hinchado cuando subía tutoriales de maquillaje... Cada movimiento que daba en las redes sociales y en sus apariciones en público, eran objeto de atención. Todo el mundo creía que estaba esperando un bebé, hasta sus conocidos le preguntaban si era cierto, porque ella no se había pronunciado al respecto. Pero hace unos días, por fin se sinceró sobre esta cuestión durante una entrevista con un medio extranjero que se ha hecho viral.

¿Qué ocurría en realidad? Entre pregunta y pregunta, la que ha desfilado para grandes casa de costura lo confesó. “Recientemente, todo el mundo decía: "Dios mío, está embarazada", y eso me ha pasado varias veces antes. Hay algo que es desalentador: maldita sea, ¿no puedo estar hinchada una vez y no estar embarazada? Sería una mentira si dijera: "Oh, sí, me importa una mierda"". La razón por la que los fans pensaban esta teoría era el resultado de varias imágenes en las que se le veía con una pose diferente, se ocultaba la barriga con el ordenador y loa bolsos, e incluso se difundió un video en el que Justin hacía bromas al respecto junto a sus amigos.

"Cuando llegue el día en que eso sea cierto, tú, como en Internet, serás el último en saberlo", explicó Hailey. Una respuesta de lo más concisa que demuestra la importancia de vivir esta futura etapa lejos de los paparazzi y el foco mediático para disfrutarla en casa con sus seres queridos. Pero no ha sido la única declaración que ha hecho, a lo largo de la intervención añadió... “La maternidad es algo que espero con ansias. También es algo muy privado e íntimo. Va a llegar cuando llegue. Y, sinceramente, al final del día, es muy gracioso ver cuánto le importa a la gente. Déjenme hacer lo que quiero hacer con mi cuerpo y ustedes pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, y dejemos que así sea" concluye.

Podemos afirmar que no está embarazada, pero que ser madre sí entra en sus planes próximos. Y no nos extrañaría que tras un matrimonio de cinco años con el intérprete de Baby y un noviazgo de lo más intenso (en el que Selena Gomez también tuvo un papel protagonista), llegarán a dar este precioso paso. Pero por ahora, solo serán ellos dos, sus mascotas y sus empresas.