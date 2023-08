¿Está Hailey Bieber embarazada? Las razones por las que sus fans así lo creen

Cada temporada que pasa, Hailey Bieber protagoniza un nuevo rumor que se hace viral en cuestión de horas. El pasado invierno, fue la polémica de lo más mediática que junto a su amiga Kylie Jenner, la enemistamaba -una vez más- con Selena Gomez, la que en el pasado fue la novia de su marido, Justin Bieber. Y este verano, regresa a los titulares por otra razón aún más impactante que ha dado la vuelta al mundo: ¿ampliará la familia próximamente?

Y no hablamos de una nueva mascota que encuentra su hogar en la mansión que tiene en Los Ángeles, sino de los inesperados rumores que no dejan de cesar en las redes sociales y que han hecho a los fans desatar las alarmas. ¿Está la empresaria de belleza embarazada? Algunas de las imágenes captadas por los paparazzi en las últimas semanas, podría dejarnos más de una pista. Pero no tiene nada que ver con un sustancial cambio de ropa o por la evolución de su cuerpo, más bien en un peculiar gesto que nos ha sorprendido: casi siempre intenta ocultar su tripa con algún objeto, como con un ordenador o bolso.

La pista más sólida

Hay otra razón que tiene mucho más peso que una simple fotografía, por lo que esta noticia está corriendo como la pólvora, ¿la sobrina del actor de Hollywood, Alec Baldwin, está esperando su primer hijo? El que sería el padre del afortunado bebe, mientras paseaba junto a sus amigos y su mujer hace tan solo unas noches de verano, mantenían una conversación en la que claramente declaraba "Yo creo, bueno, quiero decir, sé que estás embarazada pero...", al momento, se mantuvo en silencio porque vio aparecer a los fotógrafos tras sus espaldas para captar cada uno de los movimientos.

Un descuido que culminó con unas sonoras risas y miradas cómplices entre todos que podría asegurar la buena nueva de la familia Bieber. Este instante está grabado y se ha convertido en uno de los videos más vistos de la semana en las redes sociales. Pero no es la primera vez que aparecen estos rumores sobre un posible embarazo. Desde hace un par de temporadas, cuando la pareja llega a los photocalls, él posa su mano sobre le vientre de Hailey, un sencillo gesto que se ha repetido, aunque de forma discreta. "Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo”, confesaba la modelo a una entrevista estadounidense tiempo atrás, ¿será el 2023 el año en el que cumpla este sueño?