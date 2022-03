Millie Bobby Brown cambia de look y recupera su corte más rompedor de 'Stranger Things'

¿Qué tiene en común la protagonista de Stranger Things con compañeras de profesión como Úrsula Corberó o Kristen Stewart? Ninguna de ellas teme a los cambios de look fuera o dentro de la pantalla, ni siquiera aquellos que exigen despedirse de una larga melena para apostar por un corte radical. Y en el caso de Millie Bobby Brown, parece que la actriz suele acoger con gusto este tipo de transformaciones. Hace unos días impactaba con uno de los cortes de moda: un french bob con flequillo con el que aparecía en el anuncio de la nueva colección de su firma cosmética, Florence by Mills. Sin embargo, las ganas de innovar han vuelto a apoderarse de la intérprete, y de nuevo ha sorprendido a sus seguidores con un cambio rompedor que podemos observar en sus redes sociales, donde ha compartido un selfie de perfil en el que se aprecia su nuevo estilo de pelo.

Millie se ha unido a una de las tendencias de peinados para pelo corto que está conquistando últimamente a las celebrities, quienes han rescatado el corte garçon, aquel que pusieron de moda hace décadas iconos como Coco Chanel o Audrey Hepburn. La actriz ha optado por un corte a la altura de la nuca y ha peinado el pelo hacia atrás, con ondas y efecto mojado. Un cambio de look que no solo ha conquistado a sus fans, sino también a otros rostros conocidos de las redes: Paris Hilton ha plasmado lo mucho que le gusta comentado la publicación con un emoticono. Y su compañera en la ficción, Larsen Thompson, le ha dicho que está "deslumbrante". Aunque esta no es la primera vez que la actriz opta por este corte de pelo: para dar vida a su personaje en Stranger Things, fue necesario que se rapase la cabeza durante la primera temporada, lo que obligó a la actriz a llevar el pelo corto durante los meses posteriores al rodaje.

El corte garçon que conquista a las actrices

Un referente en este tipo de peinado es Úrsula Corberó, una abanderada del pelo corto a quien llevamos una buena temporada viendo con este tipo de corte, todo un símbolo que caracteriza a Tokio, su personaje en La Casa de Papel. Hace años que la actriz reniega de la antigua melena XXL que solía llevar, una decisión que se ha debido en parte a las exigencias de guion de la exitosa serie de Netflix. Y aunque actualmente se ha dejado crecer el pelo, hasta ahora ha apostado por diferentes variantes del corte mullet y el garçon, dos de sus peinados fetiche que ha llevado con flequillo, con mechas e incluso con el pelo totalmente rubio.

Algo similar le ocurre a Kristen Stewart: hace una década que no vemos a la recién nominada al Oscar lucir la larga melena con la que saltó a la fama en Crepúsculo. La actriz, que también ha tenido que experimentar cortes de pelo radicales debido a sus papeles en la gran pantalla, es una férrea defensora del pelo corto. Al igual que otras celebrities como Charlize Theron, Scarlett Johansson o Cara Delevingne, también es dada a experimentar con este tipo de cortes a la altura de la nuca, que pueden resultan tan cómodos como favorecedores. Un estilo que parece haberse convertido en una de las tendencias favoritas entre las famosas para este 2022.