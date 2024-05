¡Sorpresa! Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se han casado en secreto

El momento más esperado para Millie Bobby Brown (20) y Jake Bongiovi (22) ha llegado. Un año después de comprometerse, y tras avanzar en los preparativos evitando dar pistas del gran día, se han convertido en marido y mujer. Esta nueva etapa de sus vidas comenzó el pasado fin de semana, cuando se casaron mediante una ceremonia secreta en Estados Unidos y completamente íntima a la que no faltó el cantante Bon Jovi, leyenda de la música y padre del novio.

"Millie y Jake se casaron el pasado fin de semana en Estados Unidos. Fue una ceremonia muy discreta y romántica en la que estuvieron presentes sus familiares más cercanos", asegura una persona de su entorno a The Sun, añadiendo que no ha sido un acto simulado sino que ha sido una boda legalmente aceptada y tienen todo el papeleo. La protagonista de Stranger Things y el actor tienen la intención de celebrar por segunda vez su unión a finales de año, ya en una fiesta mucho más grande.

Icono de la GenZ y una de las intérpretes del momento, Millie ha comentado en varias ocasiones que es consciente de que muchas personas piensan que aún es muy joven para dar este importante paso, pero ella se siente completamente segura y remarca que Jake la ha ayudado a quererse a sí misma. Además, siempre han contado con el apoyo de Bon Jovi, quien se siente reflejado en la historia de amor de su hijo porque él conoció a su esposa Dorothea siendo adolescentes y más de cuatro décadas después siguen juntos y orgullosos de su numerosa familia.

Millie y Jake se comprometieron el año pasado en una pedida un tanto accidentada, tal y como la propia actriz contó en el programa de Jimmy Fallon. A su novio y a ella les encanta el buceo, por lo que el hijo de Bon Jovi planeó una escapada bajo el mar. "Estábamos a muchos metros de profundidad y me da una concha. Le doy la vuelta y había un anillo". Muy romántico, aunque, claro, bajo el agua no se puede hablar así que el momento fue un poco confuso. "Me pone el anillo en el dedo y cuando se lo voy a enseñar se escurre y empieza a hundirse. Jake se lanza tras él, a mucha profundidad, algo que puede dañar sus oídos o hacer que su cerebro explote. Hace una recogida de película y salva el anillo" contó Millie en medio de los aplausos del público.

Entonces salieron del agua y él le hizo la pregunta. Desde luego una historia de película que podría haber acabado no muy bien pues la valiosa sortija se podría haber perdido. ¿O no? Lo cierto es que Millie explicó que ese no era el anillo de verdad, pues la madre de Millie, propietaria de la sortija de compromiso y muy precavida, no le dejó poner la verdadera bajo el agua.