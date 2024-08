María del Monte hace una romántica declaración a Inmaculada Casal en pleno concierto

Poco a poco, María del Monte (62 años) va recuperando la sonrisa. La cantante andaluza, ha tenido que hacer frente a una etapa de lo más complicada. Hace casi un año, concretamente el 25 de agosto de 2023, sufrió un robo con violencia en su casa, situada en la localidad sevillana de Ginés. Además de perder dinero y muchas de sus pertenencias, la artista recibió otro duro golpe, puesto que su sobrino Antonio Tejado, al que siempre había estado muy unida, fue detenido y acusado de ser el autor intelectual del delito.

© GTRES

El que fuese concursante de Supervivientes y GH Dúo estuvo en prisión provisional durante tres meses. En mayo, Antonio, junto al resto de detenidos, quedaron en libertad bajo fianza. La acusación particular, que representa a María y a su mujer, Inmaculada Casal, manifestaron su oposición a esta medida. Y es que tanto la intérprete Cántame cómo la periodista sufren secuelas psicológicas (ansiedad, sensación de temor y depresión) derivadas de este episodio, tal y como mostró un informe psiquiátrico al que tuvo acceso El Diario de Sevilla.

© GTRES

En su primera entrevista en televisión, María del Monte declaró que se había tenido que poner en manos de profesionales de la salud mental para hacer frente a lo sucedido. “Estoy bien, sin entrar en detalles. Tenemos una cultura reacia a pedir ayuda de profesionales, yo ahí no escatimo. Hay personas que te ayudan. La ayuda hay que pedirla cuando se necesita y me está sirviendo”, le explicó a su gran amigo Bertín Osborne. En este mismo plató, la cantante hizo gala de la simpatía y vitalidad que tanto la caracterizan. Así mismo, manifestó sus ganas de seguir adelante con sus proyectos profesionales y personales. “La vida te da sorpresas. Las cosas pasan porque pasan y no es bueno para mí darle vueltas a la cabeza. Con los años se aprende tanto, pero si hay salud, ves que todo lo demás tiene arreglo. Me han quitado las cosas, pero no me han quitado la vida que es lo más importante que tengo”.

© GTRES

Su gran refugio ha sido la música y el calor de los miles de fans que llenan sus conciertos. Por supuesto, también ha contado el cariño incondicional de su mujer, Inmaculada Casal. Precisamente, en su última actuación en Almuñécar, María le ha querido dedicar unas bonitas palabras a la periodista. “A mi Inmaculada del alma que está por ahí detrás, empujando y tirando de mí y diciendo de aquí no te caes. Rodéense bien. Eso es lo más importante”. Inmaculada, integrada entre el público, ha inmortalizado cada momento de esta mágica velada con su teléfono móvil.

© Europa Press

Entre canción y canción, la artista ha hecho otra profunda reflexión sobre el amor. “Si los que estáis aquí creéis en el amor, no miréis nada. Hay que dar el paso, que si no te vas a arrepentir toda tu vida. Creed en amor, confiad y apostad. Las decisiones no son fáciles y suelen tener consecuencias, pero lo peor de todo es arrepentirse de no haber hecho algo. Yo desde aquí os invito a creer y ser felices”.