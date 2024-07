Un informe confirma las secuelas psicológicas de María del Monte e Inmaculada Casal un año después del robo en su vivienda

Dentro de poco más de un mes se cumple un año del robo en casa de María del Monte e Inmaculada Casal, una fecha que ambas querrían borrar de su memoria. Mientras el proceso judicial contra los imputados por lo ocurrido, entre quienes está el sobrino de María del Monte, Antonio Tejado, continúa, ha salido a la luz el informe forense que confirma las secuelas psicológicas que sufren ambas. Tras el estudio de un psiquiatra se señala, recoge el Diario de Sevilla, que la artista sufre ansiedad y sensación de temor al recordar el incidente, mientras que su mujer, Inmaculada Casal tiene depresión moderada a importante, ansiedad y depresión. En resumen, sufren un trastorno adaptativo de ansiedad por estrés vinculado al robo.

Las dos están recibiendo tratamiento psicológico desde lo ocurrido pues quienes entraron en su vivienda las maniataron y retuvieron durante el robo, además de golpearlas. En el informe también se hace referencia a los daños corporales sufridos desde el evento hasta su estabilización, que si bien no afectan a su actividad diaria, sí que son motivo de indemnización por lesiones temporales o secuelas. Es por ello por lo que el informe podría influir en la cuantía de la indemnización que se reclame a los imputados. Por otro lado se ha informado de que la empleada del hogar de la pareja, que fue también retenida, se personará como acusación particular.

La investigación de los hechos continúa y se ha prolongado seis meses más a petición del juez. Se prevé que el juicio se celebre así a finales de este año o principios del siguiente. Recordemos que los acusados por este robo, entre quienes está Antonio Tejado, considerado autor intelectual de lo ocurrido, quedaron en libertad bajo fianza en mayo.

Han confesado que tienen miedo

Cuando despidió la temporada de su programa, poco después, Inmaculada no pudo contener las lágrimas al hablar del tema. “Sabía que iban a salir en libertad. Respeto la decisión judicial, pero te digo una cosa: tengo miedo. Ellos saben quién soy, dónde vivo, quién es mi familia, cuándo salgo, a qué hora entro” lamentaba. María confesaba también sentada en el programa de Bertín Osborne en abril que estaba tratando de “seguir adelante”. “Las cosas pasan porque tienen que pasar. A la cabeza le he dado muchas vueltas y no es bueno para mí. Hay cosas que tienen que tomar tiempo. Sigo viviendo en el mismo sitio, me han quitado las cosas, pero no me pueden quitar la vida, no me puedo perder a mí porque es lo más importante que tengo” apuntó.

Antonio Tejado, a quien los investigadores consideran autor intelectual del robo, estuvo en prisión provisional tres meses. En su declaración ante el juez reiteró su inocencia. “Soy inocente. No pertenezco a ninguna banda ni organización criminal. No he cometido ningún delito. Nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener” dijo. Se le vio muy afectado, entre lágrimas, al abandonar las dependencias judiciales y aseguró que está convencido de que su tía cree en su inocencia.