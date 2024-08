Taína Gravier, hija de Valeria Mazza, primera entrevista tras su emocionante debut sobre los escenarios

Taína Gravier ha crecido bajo los focos, entre pasarelas, diseños y cámaras de fotos. Pero, a sus 16 años, tiene clarísimo que lo suyo es la música. "Ella es la artista de la familia", decía su madre, la supermodelo argentina Valeria Mazza, a ¡HOLA! hace unos meses. Y vaya si lo es. El arte corre por sus venas: canta, baila, toca varios instrumentos, actúa en musicales del colegio...

© STARLITE

Pero su auténtico debut sobre los escenarios le llegó el pasado 6 de agosto. La más pequeña de los cuatro hijos de Valeria y Alejandro Gravier se encontraba junto a sus padres en Marbella, donde asistieron a la Gala Starlite, el evento solidario organizado por Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, del que la top argentina, además de embajadora, fue presentadora.

Dos días después de la gala, Antonio José dio un concierto en el Festival Starlite y, para sorpresa de todos, invitó a cantar a Taína con él Lo que hará mi boca, tema que el cordobés grabó originalmente con Morat. Taína dejó a todos asombrados con su voz y su carisma y se ganó la ovación del público, que abarrotaba el auditorio.

Con los pies en la tierra

Fue una noche inolvidable para toda la familia. Su padre, Alejandro, y sus hermanos Balthazar y Benicio —que estaba acompañado por su novia, Lola Malm Green, con la que sale desde hace un año— vieron la actuación desde el palco, mientras que su madre la acompañó en el backstage, "pero dos pasos más atrás —nos cuenta Valeria—, para que pudiera concentrarse, y, cuando salió al escenario, grabé todo desde atrás".

"Fue una emoción enorme ver a Taína haciendo lo que le gusta, tan comprometida con su pasión", nos dice Valeria

La famosa top model no puede ocultar su orgullo ante los primeros pasos de su hija como cantante. "Fue una emoción enorme ver a Taína haciendo lo que le gusta, tan comprometida con su pasión. Fue muy bonito, la verdad. Estoy muy contenta", dice con gran satisfacción, pero con los pies en la tierra: "Yo veo a mi hija como una adolescente de 16 años que tiene una pasión muy grande. Está preparándose y haciendo todo lo necesario en el camino que tiene que recorrer para poder cumplir sus sueños. Hoy la veo así. ¿Qué es lo que logrará? No lo sé, dependerá de ella, tiene las herramientas para perseguir sus sueños".

© STARLITE La felicitación de Valeria y Alejandro a su niña

Antes de regresar a su rutina escolar en Argentina, Taína concedió a ¡HOLA! su primera entrevista para hablarnos de la experiencia vivida en la Cantera de Nagüeles.

—¿Cómo te sientes después de tu debut en un escenario y de cantar ante un auditorio lleno hasta la bandera?

—Estoy feliz, todavía no puedo creer todo lo que viví. Lo disfruté muchísimo y también me encantó poder cantar esa canción, que siempre fue muy especial para mí. El auditorio de Starlite es magia, no pudo haber sido mejor.

—¿Pasaste muchos nervios?

—Pensé que iba a estar más nerviosa, pero cuando estaba esperando para salir, me relajé y pensé que es una canción de unos minutos y los nervios a veces juegan en contra, así que traté de relajarme y disfrutar, y así fue. Una vez que salí, no podía dejar de sonreír. Antonio José me ayudó mucho a estar cómoda en el escenario, desde la prueba de sonido hasta el show mismo.

—¿Tuvisteis que ensayar mucho?

—La verdad, hicimos la prueba de sonido solo un par de veces. Él me ayudó, me dio unos consejos y después yo seguí preparándome para el show.

© STARLITE Antonio José y Taína durante su actuación, en la que interpretaron 'Lo que hará mi boca'. © STARLITE Sobre estas líneas, Alejandro Gravier, Valeria Mazza, Sandra García-Sanjuán, Antonio José, Taína y sus hermanos Balthazar y Benicio, que presentó a su novia, Lola Malm.

—¿Has compuesto ya alguna canción? ¿Qué estilo te gusta?

—Compongo desde que soy muy pequeña, pero nunca he producido nada. Me encanta escribir con mi piano, pero no me he animado a mostrarlo, no me termina de gustar, así que sigo aprendiendo. Me gusta componer canciones melódicas, baladas, pero me encantaría probar todos los estilos.

—¿Cuál es tu sueño?

—Siempre he soñado con vivir de la música, sea como sea, porque me gusta todo: producción, canto, teatro musical, todo. Desde hace poco he ido conociendo un poco más el teatro musical y me está gustando mucho. Pero lo que siempre he tenido claro es que me encantaría poder cantar. Siempre he soñado con cantar en un escenario y por eso, desde muy niña, me estoy preparando, tratando de mejorar día a día.