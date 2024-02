Taína, la heredera de estilo de su madre Valeria Mazza cuya auténtica pasión no es la moda La hija menor de la modelo argentina tiene casi 16 años y ha debutado en la pasarela, aunque su verdadero sueño parece otro

A sus 52 años Valeria Mazza puede presumir de tener una familia modelo. La argentina, que se pone al frente cada semana del programa Bailando con las estrellas, tiene en casa a varios sucesores de su carrera de éxito en la pasarela y es que, con una madre top, es inevitable que sus hijos sientan curiosidad. Baltazhar, de 25 años, Tiziano, de 22 años, Benicio, de 18 años, y la pequeña Taína, que cumplirá 16 el próximo mes de mayo, han dado ya algún que otro paso en el mundo de la moda. Los tres chicos han protagonizado algún desfile o campaña, igual que la benjamina, que con solo 11 años cerró la propuesta de Roni en la Milán Fashion Week en 2019, por ejemplo.

Taína no solo ha heredado la espectacular belleza de su madre, sino que presume de estilazo en cada una de sus apariciones. Desde luego tiene a quién parecerse en cuanto a gusto por la moda. No cabe duda de que con un armario como el de su madre, es difícil no experimentar. La naturalidad y soltura con la que Taína posa antes las cámaras es envidiable. Más que acostumbrada a los flashes, la adolescente ensaya en los cada vez más photocalls por los que pasea la pose perfecta. Junto a ella, Valeria presume de "su princesa", a la que quiere con locura. Se la ha llevado al front row de las pasarelas de moda más importantes del mundo como Milán y Madrid (la propia Valeria desfiló para Hannibal Laguna), donde ambas toman buena nota de las últimas tendencia y donde se coronan como las más estilosas.

Sin embargo, al contrario de lo que sería más lógico, la pasión de Taína parece estar en otro escenario. En el centro del foco, sí, pero no en el de la moda. La pequeña de la familia estudia música desde que tenía 5 años, lleva tiempo componiendo sus propias canciones y toca varios instrumentos (piano, violín, ukelele, oboe). Además va a clases de canto y se formó también en Otro Mundo, la academia de Cris Morena, una popular productora argentina que está detrás de los éxitos de Rebelde Way, Casi ángeles, Chiquititas o Floricienta. Morena es experta en descubrir a grandes talentos, como es el caso de Luisana Lopilato, Michel Brown, La China Suárez, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Eva De Dominici, Oriana Sabatini o Rodrigo Guirao, entre otros muchos.

"Taína nos sorprende cada día, porque está desarrollando su personalidad, es muy histriónica, muy segura de sí misma. Le gusta mucho todo lo que tiene que ver con el arte en general: pinta muy bien, canta, baila, toca varios instru­mentos. También hace teatro, en Navidad hizo un musical, Mamma mia! Creo que su futuro está ligado al arte, sin duda" contaba Valeria Mazza en las páginas de ¡HOLA! sobre su hija pequeña. Aseguraba además que su hija "tiene mucha personalidad, sabe lo que le gusta y se las ingenia para conseguirlo". Unas palabras que quedaron demostradas cuando creó su propio canal de Youtube en el que cuenta cómo es su día a día con su familia. Esa seguridad y madurez son las mismas que demuestra cuando canta.

La pasada primavera debutaba como artista en el escenario del festival argentino de Warmichella, dejando con la boca abierta a sus orgullosos padres que la escuchaban atentos desde las primeras filas. ¿El tema elegido? Vivir así es morir de amor de Camilo Sesto, que sonó espectacular en su voz dulce. Muy activa en sus redes sociales, donde se perfila además como una auténtica influencer, Taína está segura de su futuro está en su voz. O en la moda, quién sabe, todavía tiene tiempo para elegir su camino.