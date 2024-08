Te contamos quién es Hanna Howell, la nueva pareja de Peso Pluma tras su polémica ruptura con Nicki Nicole

Peso Pluma y Nicki Nicole se convirtieron en una de las parejas más queridas del panorama musical, pero el pasado mes de febrero, era la cantante la que anunciaba su ruptura. Lo hizo a través de un comunicado emitido en sus redes sociales y en él hacía referencia al polémico vídeo del artista con otra mujer caminando de la mano por un casino de Las Vegas: "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy". Ahora, seis meses después, el intérprete mexicano ha compartido un carrusel de fotografías con las que presenta a su nueva novia, Hanna Howell.

Peso Pluma ha querido hacer pública su relación a través de su perfil público con varias fotografías y un vídeo que acompañó de tres emoticonos: un plátano, un corazón y un perro. En una las instantáneas aparecen el cantante y Hanna, besándose y evidenciando el amor que se procesan a tenor de las románticas imágenes, en las que se muestran desinhibidos y sin dejar de compartir gestos románticos, demostrando la buena sintonía que hay entre ellos. En ellas también posan junto a un cachorro de golden retriever, mientras le cogen en brazos y juegan y se divierten con él. Un perro que le ha regalado él a ella para cumplir su deseo dese pequeña: "Por fin tengo el perro soñado durante mi infancia".

Pero este no ha sido el único detalle que doble P le ha regalado a Hanna, ya que, durante un concierto en Indianápolis, Estados Unidos, el intérprete de Guadalajara (México) también le quiso sorprender entregándole un ramo de flores. La joven que le ha robado el corazón a Peso Pluma, nació en Kansas y se dedica al mundo virtual como influencer, donde acumula más de 120 seguidores, y al modelaje. También le encanta viajar y ella misma se describe como "una chica de Los Ángeles" y se hace llamar "Hanna Banana". Según medios de comunicación mexicanos, el artista se habría tatuado ya a su nueva novia.

Su sonada ruptura con Nicki Nicole

Su nuevo romance llega seis meses después de que Nicki Nicole pusiera punto y final a su relación después de que doble P le fuera infiel y se publicaran unas imágenes de él junto a otra mujer en un casino de Las Vegas, durante el viaje que realizó para asistir a la final de la Super Bowl. "El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", concluyó la artista argentina haciendo referencia a las polémicas imágenes que se hicieron virales en solo unas horas.

Tan solo unos días después de su separación, Nicki regresó a los escenarios en Guatemala. Muchos hubieran esperado que la cantante cancelara sus compromisos debido a lo sucedido, pero ella no lo hizo. “No (sería) profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal. No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”, explicó. A esto se suma que Nicki sacó el pasado mes de abril la canción 'Ojos verdes', cuya letra hablaría de su ruptura con Peso Pluma: "Yo sé que sueñas con poder cambiar las cosas Te arrepentís y te morís por verme. Pero, baby, no me duele más, se marchitaron las rosas. Suerte encontrándome en otros ojos verdes".