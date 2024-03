Nicki Nicole se sincera sobre su ruptura con Peso Pluma: 'Sentí que todo fue muy público'

La cantante argentina Nicki Nicole confirmó su ruptura con el también artista Peso Pluma, el pasado mes de febrero, tras empezar a circular en redes sociales un video del mexicano junto a otra mujer en Las Vegas. Días antes la pareja de artistas se habían dejado ver en la alfombra roja de los GRAMMY, en Los Ángeles, enamorados y muy cariñosos Sin embargo, ella fue contundente en su decisión y dejó claro que no iba a pasar por alto ningún tipo de desliz. Más de un mes después de su mediática separación, la intérprete argentina se ha sincerado sobre lo ocurrido.

En una entrevista para Billboard, la argentina habló sin tapujos: "La verdad es que sentí que todo fue tan público que no pude haberlo hecho de otra manera. La gente ya lo sabía y ahora es incontrolable”, recordaba la cantante sobre la viralización del video de Peso Pluma tras el que ella tomó la decisión de publicar un mensaje en sus redes sociales confirmando su ruptura. La argentina estuvo arropada en sus peores momentos por sus fans: “A mí lo que más me sanó en estos días fue la gente, mis fans. Recibí muchos mensajes de muchas mujeres felicitándome por el mensaje que envíe”.

Tan solo unos días después de su separación, Nicki regresó a los escenarios en Guatemala. Muchos hubieran esperado que la cantante cancelara sus compromisos debido a lo sucedido, pero ella no lo hizo. “No (sería) profesional de mi parte frenar cada vez que pasa algo personal. No soy el centro del mundo y hay mucha gente que trabaja para mí y conmigo. No puedo frenar todo. Mi equipo no se lo merece, mis fans no se lo merecen”, explicó.

“Sentí que fue todo bastante expuesto y que desde mi parte tenía también que decir lo que sentía y lo que me pasaba... Cuando se te mezcla lo privado con la exposición y como que salen a opinar y esas cosas y es difícil”, admitió. Y me gustó mucho también el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo, mucho cariño, que es algo que es un poco difícil”, dijo sobre su propia reacción en redes sociales.

El mensaje con el que confirmó su ruptura

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, inició Nicki su posicionamiento luego de que se hiciera pública la supuesta infidelidad de Peso Pluma. “Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy”, continuó. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, agregó entonces en su mensaje.

La cantante de la Genz

Con Amy Winehouse como principal referente artístico, lo políticamente correcto no está en la hoja de ruta de Nicki Nicole. Entre lo que le ha llevado a convertirse en una de las cantantes más admiradas y escuchadas por la llamada 'Generación Z' se encuentra su férrea defensa de la mujer en un momento en el que el feminismo está más presente en el mundo artístico que nunca. Consciente de la repercusión que ha alcanzado a nivel mundial, quiere utilizar su voz para lanzar un mensaje de sororidad. Asegura que "lo más bonito de está sucediendo en el mundo de la música en estos momentos es la hermandad que hay entre mujeres" y está encantada con haber llegado a lo más alto en un momento de revolución como este.