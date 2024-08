¡Suenan campanas de boda! Adele anuncia por sorpresa que se casa con Rich Paul

Hace unas semanas comenzaron a sonar con fuerza los rumores de una unión entre Adele y Rich Paul tras ser fotografiada con un anillo durante un plan para dos en Londres. Ahora la cantante se ha pronunciado por primera vez al respecto. Por sorpresa, y delante de miles de fans, ha contado que ya está comprometida con el agente deportivo que la conquistó hace tres años.

La intérprete de temas tan conocidos como Set fire to the rain o Hello ha confirmado su compromiso en medio de una de sus actuaciones. La tarde de este viernes se ha subido al escenario del Messe München, donde a lo largo de este mes de agosto actúa dos veces por semana. En mitad del concierto, uno de sus seguidores ha sacado una pancarta en la que se podía leer: "¿Quieres casarte conmigo?". Una pregunta a la que, inesperadamente, Adele ha respondido ante los 80.000 asistentes que estaban disfrutando de su voz: "No puedo casarme contigo porque ya estoy prometida".

Tras esta declaración, todos los presentes se enloquecen y comienzan a gritar de emoción y a vitorear su nombre. Un momento en el que la ganadora del Grammy, de 36 años, aprovecha para levantar su mano y mostrar su anillo de compromiso, un diamante de cuatro quilates.

Una confirmación que llega después de meses de especulaciones de su posible enlace. De hecho, el culpable de estos rumores es el solitario que ha enseñado y que lleva varios meses luciendo. La estrella de la música ha confesado que su chico, el agente deportivo, le pidió matrimonio hace un mes en Londres. A pesar de que la artista y su pareja, Rich Paul, han sido muy discretos con su vida privada y han intentado mantenerse fuera del foco mediático, no han podido ocultar por mucho más esta feliz noticia cuyos fans esperaban con muchas ganas.

Un enlace con el que ponen el broche de oro a su historia de amor que se conoció públicamente por primera vez en julio de 2021, cuando Adele y el director ejecutivo de la agencia deportiva KLUTCH Sports Group ambos fueron vistos en un partido de la NBA en Phoenix. Aunque su relación comenzó meses antes, según fuentes cercanas, la pareja ha optado por un perfil bajo desde entonces, protegiendo su privacidad y disfrutando de su amor lejos de los reflectores.

Tal y como la propia cantante desveló a Vogue, ella y Rich se conocieron años antes en una fiesta, y que nada más verle, "me sentí atraída por su energía". En mayo de 2022, la pareja dio un paso muy importante a su sólida relación, ya que decidieron mudarse a vivir juntos demostrando que su noviazgo iba en serio. Ahora, la confirmación de su compromiso no hace más que reforzar su vínculo. De hecho, en ese mismo año, Adele confesó en una entrevista "que nunca me había enamorado tanto. Estoy loca por él".

Pero no son las únicas palabras románticas que le ha dedicado, durante una charla con Oprah Winfrey, durante su especial de CBS Adele One Night Only, confesó: "Es muy gracioso. Es muy divertido, sí. Y muy inteligente. Es muy, muy inteligente. Es increíble verlo hacer lo que hace", dijo, y agregó que su relación marcó la primera vez que "me amé a mí misma y estuve abierta a amar y ser amada por otra persona".