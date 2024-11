El momentazo viral de Adele con Mery Streep durante su concierto en Las Vegas, ¡con guiño a la mítica actriz!

Adele se encuentra de gira en Las Vegas con un show de 10 conciertos- Weekends with Adele- realizados en el emblemático Coliseo del Caesars Palace. Durante su gira, han sido varios los momentos que se han hecho virales debido a sus encuentros con rostros conocidos del mundo del espectáculo. En su anterior concierto la pudimos ver muy emocionada y abrazada junto a la icónica Céline Dion. Cuando la cantante de Rolling in the Deep descubrió su presencia, corrió hacia ella y las dos protagonizaron un gran momento entre lágrimas.

En esta ocasión, hemos podido ver un rostro icónico del mundo del cine disfrutando de uno de sus show. La actriz Meryl Streep acudió a Las Vegas para poder ver en directo el concierto de Adele. Lo que no se imaginaba es que sería la protagonista de uno de los momentos más emocionantes de la noche. Como siempre, Adele caminó entre el público para poder saludar a gran parte de sus fans. Fue en ese momento cuando se paró frente a Meryl Streep, con una reverencia, y le dio un fuerte abrazo. Instantes después la actriz de Memorias de África se dio cuenta de que Adele llevaba puesto uno de los trajes de la película La muerte os sienta tan bien, un film protagonizado por Meryl Streep. No te pierdas el vídeo que se ha hecho viral.