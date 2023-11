No te pierdas el vídeo viral de Adele parando su concierto al encontrarse con el médico que le asistió en el parto

Loading the player...

Adele ha vivido un momento inolvidable durante una de sus últimas actuaciones. Durante la noche de Halloween, la artista que actualmente se encuentra haciendo una residencia en el Caesars Palace en Las Vegas, sorprendió durante su concierto, Weekends With Adele, a los asistentes disfrazada de Morticia Addams. Engalanada con una larga peluca negra, un vestido negro con escote en pico y largas uñas rojas, interpretó algunas de sus mejores canciones como Hello, Rolling in the deep o Love In The Dark. En mitad del show, la sorpresa finalmente se la llevó ella cuando divisó entre el público a una persona muy especial. Paró la actuación y se acercó a abrazar al médico que la ayudó a dar a luz a su único hijo Angelo hace once años. Un momento que ninguno de los dos olvidará. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

