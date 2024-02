Adele cancela sus próximos diez conciertos por problemas de salud: 'Necesito descansar'

Malas noticias para Adele. La cantante británica se ha visto obligada a cancelar sus próximos conciertos en Las Vegas durante su gira Weekends with Adele. Ha sido la propia artista la encargada de comunicar la triste información a través de su perfil público donde ha desvelado que se debe a un problema de salud que viene arrastrando desde hace tiempo: "Lamentablemente tengo que descansar y pausar mis conciertos. Estuve enferma y no he tenido la oportunidad de recuperar mi salud completa antes de reanudar os espectáculos".

La drástica decisión de Adele para salvar su último espectáculo

La artista, que comenzó con estos conciertos en Las Vegas el pasado mes de noviembre de 2022 y durarán hasta junio de 2024, ha explicado que necesita "tomarse un respiro" porque esta situación le ha pasado factura en su voz y no se encuentra en su mejor momento: "Por orden del médico, no me queda más remedio que descansar profundamente". Un triste anuncio que conlleva la cancelación de los próximos diez recitales de la cantante, afectando a las actuaciones del "1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de marzo", según ha explicado en el comunicado la ganadora de 15 Grammys.

Adele interrumpe su concierto en Las Vegas para defender a un fan: '¿Por qué lo molestáis?'

Adele confirma que se ha casado con Rich Paul

Eso sí, la intérprete de Set Fire to the Rain ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurándoles que podrán disfrutar de la actuación cuando se recupere: "Se pospondrán para una fecha posterior. Ya estamos ultimando los detalles y os enviaremos la información más adelante". Junto al comunicado, Adele ha querido mandar un mensaje a los fans recordándoles lo importantes que son para ella: "Os amo, os extrañaré como loca y lamento las molestias".

La inesperada confesión de Adele sobre su salud en medio de un concierto

Sus problemas de salud

No es la primera vez que la británica comparte algunos de los problemas de salud que padece pues ya contó a principios de 2023 que tenía un problema en la columna (uno de sus discos está muy desgastado) y que sufría de una severa ciática en la pierna izquierda. Fue en medio de otro concierto y en el mismo escenario cuando preguntó con simpatía si alguien del público con su edad empezaba a tener las rodillas mal. Ya en 2021 en otras declaraciones se quejó de la espalda, que le lleva doliendo casi toda su vida.

Las imágenes que han disparado los rumores de compromiso de Adele con Rich Paul

En cuanto a sus cuerdas vocales, tampoco es la primera vez que Adele se queja de dolor. La cantante de Skyfall confesó hace unos meses en una entrevista Daily Mail que no se encontraba en su mejor forma: "Estoy segura de que puedes escucharlo en mi voz al hablar y un poco en mi voz para cantar. No dormí muy bien. No puedo tocar mis notas correctamente. Mi pecho está ardiendo". Unas complicaciones que le están pasando factura en sus cuerdas vocales.

La inesperada confesión de Adele sobre su salud en medio de un concierto