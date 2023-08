Adele interrumpe su concierto en Las Vegas para defender a un fan: '¿Por qué lo molestáis?'

Loading the player...

El paso de Adele por el escenario de Las Vegas no ha dejado indiferente a nadie. La artista londinense se percató de que algo no iba bien durante su show y decidió interrumpir de forma momentánea la actuación. ¿El motivo? Un fan estaba siendo "molestado" por parte de un miembro del equipo de seguridad por estar viviendo con total fervor el concierto, levantándose en varias ocasiones y cantando a todo pulmón los temas de la intérprete. La vocalista, de 35 años, no dudó en reaccionar ante lo que veían sus ojos y pronunció unas contundentes palabras que desataron una gran ovación y un aplauso generalizado entre el público allí presente. ¡Pulsa el play y escucha a Adele defendiendo a capa y espada a este admirador!

