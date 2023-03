Las inesperadas palabras de Adele sobre Piqué tras ver la actuación de Shakira y Bizarrap

La BZRP Music Session #53 continúa siendo el hit del momento. Si su estreno a mediados de enero puso los nombres de Shakira y Bizarrap en boca de todos, ahora su primera actuación en vivo durante la visita del dúo a The Tonight Show, el programa de Jimmy Fallon, no ha hecho más que avivar los comentarios. Y de entre todos ellos ha habido uno en especial que ha llamado poderosamente la atención. Se trata del de la mismísima Adele, que no ha querido dejar de dar su opinión sobre los versos que canta en este tema la artista de Barranquilla, propiciados por su ruptura con Gerard Piqué.

La cantautora londinense, que el próximo mes de mayo soplará las velas de su 35 cumpleaños en un gran momento personal y profesional y tras hacer historia en los Premios Grammy, se ha pronunciado sobre el mensaje que transmiten los signatarios del exitoso single después de que Shakira, de 46 años, y Bizarrap, de 24, lo presentaran en el formato de entretenimiento diario emitido por la NBC el pasado viernes 10 de marzo. Una espléndida actuación en la que la cantante colombiana arrasó, junto al productor argentino, con su energía y frenéticos bailes y en la que se mostró absolutamente dominante sobre el escenario y emocionada por el apoyo de sus fans.

"Vi su actuación anoche en Jimmy Fallon", comenzaba confesando Adele a sus admiradores durante su último concierto, celebrado en Colombia, en el que hizo partícipe a su público de la separación más sonada de los últimos tiempos. "¡Oh! ¡Su exmarido está en problemas!", exclamó totalmente volcada con la polémica que involucra a la intérprete de Monotonía y al exfutbolista blaugrana, sobre la que mantuvo una animada conversación con los asistentes a la cita, micrófono en mano.

Las imágenes de la inesperada reacción de Adele a la puesta en escena de la colaboración de Shakira y Bizarrap, canción que ya suma más de 420 millones de reproducciones en Youtube, ya han dado la vuelta al mundo a través de internet, y las visitas no hacen más que crecer como la espuma en las diferentes plataformas sociales. En ellas se ve a la intérprete de Rolling in the deep sonriente y haciendo humor de las estrofas que no dejan lugar a la imaginación.

Así fue la actuación de Shakira y Bizarrap en The Tonight Show

Han pasado tres días desde que Shakira y Bizarrap asistieran al espacio nocturno de la NBC, cadena cuya sede está ubicada en el Rockefeller Center de la ciudad de Nueva York. Fue en este aclamado formato de Jimmy Fallon, The Tonight Show, donde los artistas se subieron por vez primera a un escenario para interpretar su vitoreada sesión.

Enfundada en un espectacular mono negro que combinaba el cuero con las transparencias, la vocalista ofreció un magnífico show en la que los fans que tuvieron la oportunidad de presenciarlo hicieron las voces de un coro improvisado y se pusieron en pie para imitar su famoso movimiento de caderas, al tiempo que entonaban junto a ella la letra del pegadizo sencillo. Además, en primera fila y como dos admiradores más, sus dos hijos, Milan, de 10 años, y Sasha, de 8, disfrutaron del incontestable talento de su progenitora.

