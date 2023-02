Adele se emociona hasta las lágrimas en pleno concierto por el conmovedor gesto de un fan

Loading the player...

Adele ya ha demostrado en más de una ocasión que el vínculo que siente con sus fans es tan fuerte que no necesita esconderles sus sentimientos más profundos. De hecho, en uno de sus últimos conciertos la artista se emocionó tanto que no pudo contener las lágrimas. La historia que llevó a Adele al llanto fue, precisamente, la de uno de sus seguidores, quien se afanaba en mostrarle la fotografía de una mujer en plena actuación. Cuando la cantante dedujo lo que significaba este gesto, se vino abajo. "Creo que es su esposa la que me muestra en su teléfono, y no creo que esté aquí. Lo siento, siento mucho tu pérdida", dijo, muy afectada. Dale al play oara verlo.