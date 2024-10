La reacción de Adele, muy emocionada y entre lágrimas, al ver a Céline Dion en uno de sus conciertos

La cantante Adele ha demostrado en más de una ocasión su admiración por Céline Dion. Y parece que la intérprete de My Heart Will Go On siente lo mismo, puesto que no ha querido perderse uno de los últimos conciertos de Adele en Las Vegas. Céline, quien actualmente lucha contra su enfermedad, el Síndrome de Persona Rígida, acudió al espectáculo en el Coliseo del Caesars Palace. Un lugar con el que la artista tiene una conexión especial, puesto que ella misma encabezó allí una residencia que batió récords. Cuando la cantante de Rolling on the Deep descubrió su presencia, corrió hacia ella y las dos protagonizaron un emocionante momento entre lágrimas y abrazos. No te pierdas el vídeo, que se ha hecho viral.