Todo lo que sabemos del misterioso nuevo romance de Lucía Rivera

“¿Que si creo en los amores de verano? En lo que creo es en el amor sano”, confesaba hace apenas unos días Lucía Rivera en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA! en la que repasaba alguno de los puntos más importantes de su vida. No hay duda de que está viviendo un verano de ensueño. La modelo lleva desde principios de julio, según aseguran personas de toda solvencia a este medio, afincada en Mallorca, donde “está exprimiendo la isla al máximo”, tal y como nos cuentan.

De hecho, fue hace algunas semanas cuando comenzaron a sonar los rumores de este romance que hoy confirman a ¡HOLA! El misterioso hombre con el que la hija de Cayetano Rivera ha disfrutado de sus vacaciones es Fernando Wagner Sampol, un broker de una edad similar a la suya, moreno y de ojos oscuros con el que ha surcado las aguas baleares a bordo de un barco, ha paseado por el intrincado casco antiguo de la ciudad en compañía de su perro y ha disfrutado de unos días de sol, sal y playa. Sus planes, tal y como ella misma aseguraba en la entrevista eran “disfrutar del mar” y desde luego, lo está cumpliendo.

La modelo lleva todo el verano compartiendo fotos desde la capital balear, donde está completamente instalada: sesiones fotográficas, clases de yoga, cenas con vistas al mar, días de paddle surf en alta mar y travesías… Nada se le escapa a esta pareja con ganas de comerse el mundo. Fernando, que creció y estudió en Palma, en el Colegio Nuestra Señora de Montesión, cuenta allí con una nutrida pandilla de amigos que ya conocerían a la hija de Blanca Romero.

“Es cierto que ya no pongo energía en vínculos que no van para largo y no merecen la pena, ahora busco algo sano y estable”, continuaba en la citada entrevista. Unas palabras que ahora cobran un cariz diferente poniendo de manifiesto que lo de Lucía y Fernando no es solo un amor de verano si no algo “sano y fuerte” sobre lo que poder construir una relación solvente y estable. Por el momento, la pareja se encuentra disfrutando de un verano de ensueño que no olvidarán. “Me encuentro muy feliz”.

© @JORROC