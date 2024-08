Brooklyn Beckham, hospitalizado tras sufrir un percance durante sus vacaciones

Brooklyn Beckham ha recibido un buen número de mensajes de apoyo tras compartir una imagen desde el hospital, explicando que se ha roto el hombro durante sus vacaciones. El hijo de Victoria y David, a quien no se ha visto en el yate familiar junto a los suyos este verano, ha mostrado una foto en la que se le ve en la clínica. Junto a la instantánea comparte un mensaje tranquilizando a sus seguidores.

© brooklynpeltzbeckham

“Me rompí el hombro, pero todo va bien porque tengo a Nicola para que me cuide. Te quiero, cariño” escribe dirigiéndose a su mujer Nicola Peltz. No ha dado detalles eso sí de lo que le ha ocurrido o cómo se ha hecho esta lesión, que algunos de sus seguidores cuestionan pues aseguran que podría ser más bien una dislocación en lugar de una rotura por la postura que tiene el chef.

© brooklynpeltzbeckham

Estos días, a pesar de que la pareja no se habría unido a los Beckham en su viaje familiar por el Mediterráneo, Brooklyn ha compartido algunas imágenes con sus hermanos Romeo y Harper, así que parece que se han encontrado. En una de las capturas se ve a Brooklyn en coche con Romeo, paseando mientras escuchan música, y en otra se ve a Nicola con Harper, captura en la que escribe “mis chicas”.

La tristeza por la muerte de su mascota

El matrimonio atraviesa un momento un tanto triste este verano tras perder a una de sus mascotas, Nala. Murió tras llevarla al peluquero canino para una habitual sesión de aseo por lo que ha decidido emprender acciones legales contra el centro, como ella misma confirmó. “Todavía estoy muy conmocionada y dolida por el fallecimiento arrepentido de mi bebé Nala, el mes pasado, después de lo que debería haber sido una sesión de aseo de rutina. Publiqué la experiencia para generar conciencia y me rompió el corazón escuchando las horribles historias de tantas otras personas que han experimentado la misma tragedia” escribió.

© @davidbeckham

“No puedo soportarlo. Me indigna escuchar lo común que son historias como la de Nala. Necesitamos hacerlo mejor y cambiar las leyes para proteger mejor a los bebés peludos y a los cariñosos dueños que los cuidan. Nuestras mascotas son nuestra familia elegida He dedicado la mayor parte de mi vida a salvar perros y no puedo, en conciencia, permitir que este acto horrible les suceda a más familias. Trabajaré para lograr cambios y leyes que ayuden a garantizar que nadie más tenga que experimentar esta angustia. Siempre usaré mi voz para proteger a nuestros bebés inocentes” señaló.

El golpe de perder a su abuela

En el mes de mayo, Nicola sufría otro golpe muy complicado tras la muerte de su abuela, a la que adoraba. “Siento que nunca tendré las palabras correctas, porque simplemente no creo que te hayas ido. Realmente rezo tanto para que estés en paz ahora mismo. Todavía no entiendo a dónde fuiste. Ojalá te quedaras conmigo más tiempo, había tanto que quería hacer contigo”, escribió Nicola que tenía planes para estar con ella este verano que no ha podido llevar a cabo.