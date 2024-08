Verónica Romero asegura que vivió un 'infierno' tras su paso por 'Operación Triunfo'

A pesar de haber cumplido un sueño al entrar a Operación Triunfo hace más de dos décadas, Verónica Romero cuenta que vivió una pesadilla tras su paso por la academia. Define tal periodo como "un infierno", pero asegura que sigue muy "agradecida por todo aquello que viví" a pesar de que le pusieron "muchísimas trabas".

© @veronica_romero_vero

La artista lo ha contado todo en el programa Fiesta de Telecinco, refiriéndose principalmente a cuando salieron del concurso, ya que dice no les dejaban volver a sus respectivos hogares: "A nosotros nos tenían en una casa en Barcelona al acabar Operación Triunfo", y especifica que ella "estaba prácticamente allí encerrada". Destaca que está hablando de sus vivencias personales, ya que "no podía salir" mientras sus compañeros "entraban y salían a hacer sus promociones".

Además confiesa que, a pesar de haber sido una de las seis finalistas de la edición, le dieron menos oportunidades que a compañeros que no lograron alcanzar la última etapa del programa. Para cumplir sus sueños, le "pusieron muchísimas trabas", y no recibió un buen trato por parte de los encargados: "Las managers me decían que yo no estaba en el 'merchandising' de los seis finalistas porque no me merecía estar allí". Y, emocionada, ha comentado que le hacían comentarios respecto a su físico: "Me decían que subiera a hacer abdominales", o sobre su trayectoria, diciéndole "que diera gracias por tener una flor en el culo".

También explicó que nunca la financiaron el primer single como al resto, y que la discográfica la excluyó sin nunca decirla "por qué dejaron de contar conmigo". Según ella, es por esta tensa situación que tuvo que pasar un tiempo en el hospital: "De la ansiedad de estar tanto tiempo allí encerrada, sin salir, me dieron espasmos muy graves por los que me tuvieron que ingresar". Fue tal su malestar que "me presenté en la academia y dije que me quería ir"-

© @veronica_romero_vero

Una carrera marcada por la superación personal

Tras Operación Triunfo, Verónica se ha desarrollado profesionalmente en países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia y, por supuesto, España. Actualmente cuenta con cinco discos en el mercado y ha trabajado escribiendo canciones con conocidos productores, cantantes y compositores como Adrián Schinoff (director musical y productor de Pablo Alborán) o Phil Collen (guitarrista del grupo Deff Leppard).

También es autora de dos libros: el primero fue El valioso secreto que esconde tu sonrisa, publicado a finales de 2020, donde simplifica reflexiones profundas para mejorar su comprensión. El segundo fue publicado tres años después y se trata de su primera novela, Alma y el camino del despertar, que habla de la liberación y transformación de tu conciencia gracias a esta.