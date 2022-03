Hablamos con Verónica Romero, de OT1, que presenta su primer libro

Verónica Romero hizo historia en una edición que supuso una revolución mediática, un auténtico fenómeno social: Operación Triunfo 1. La cantante fue la protagonista del minuto de oro más visto de la televisión analógica con su interpretación de One day I’II fly away. Pocos lo saben pero precisamente Moulin Rouge -película que incluye este tema- fue la última que vio la alicantina antes de entrar en la academia. Han pasado 19 años desde entonces, una treintena de singles y muchas vivencias y proyectos. De todo ello ha hablado Verónica con HOLA.com, coincidiendo con la publicación de su primer libro, El valioso secreto que esconde tu sonrisa, y el inminente lanzamiento de su nuevo tema, con videoclip incorporado.

- Del fenómeno 'OT' a triunfar como artista independiente: Verónica Romero regresa a España

Has pasado gran parte del confinamiento dando conciertos, organizando clases de deporte, sesiones de meditación, fiestas temáticas virtuales… poniendo tu granito de arena en tiempos del COVID y fomentando tu lado más espiritual e independiente. Ahora has volcado todo eso en un libro de autoayuda

Para mí el poder ayudar a las personas es una de las cosas más bonitas que puedo ofrecer, a través de la música o de la imagen. El libro no lo pensé, me salió solo. No he sido coach ni nada, pero me gusta mucho avanzar y crecer espiritualmente. Y personalmente, mi tesoro es mi crecimiento personal, con todas las experiencias en mi vida. He aprendido muchas cosas. He aprendido a que la incertidumbre es el camino a todas las posibilidades, que el miedo es una ausencia del amor… todo esto está plasmado, va desde una autoayuda a un amor más universal. Escribí el libro el tiempo récord, cuando pasa eso es porque estás haciendo lo correcto. Es un propósito. Espero y deseo que la gente conecte, no indago mucho en cada capítulo porque si no de cada uno haría un libro. Es un libro para ponerle nombre a cosas que te pasaban y no sabías que era eso. A mí me ha ayudado. Empecé a dibujar mandalas, y a soñar con símbolos y todo eso está en el libro, así que igual le sirve a la gente.

¿Estos meses que han supuesto para ti en el terreno personal?

Este año si te digo la verdad como he estado tan ocupada no he tenido ningún momento de bajón, al contrario. Todo pasa. En la vida pasan muchas cosas y en unos años esto se verá como un recuerdo y no será tan intenso, pero sí quedará cómo lo viviste: si como un guerrero o como una víctima. Si decides ser guerrero es porque has decidido hacer algo con lo que te pasa y sacar lo mejor de ti mismo. Es algo personal. En este confinamiento me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, he conectado con los fans. Ojalá no hubiera pasado y la vida hubiera seguido su curso normal, pero yo decidí vivir así este momento porque me sentía bien conmigo misma

Además del libro, también sacas single. ‘Si te quedas (saltamos al vacío)’ es el título. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de la que hablas en tu tema?

Creo que siempre he saltado, siempre he arriesgado. Antes lo hacía de una forma sin escucharme tanto, era como por instinto, pero no sabía si eso era bueno o malo. Ahora me escucho un poco más e intento que donde salte me haga sentir bien y en paz.

Este tema también es autobiográfico como otros tantos que has compuesto, ¿qué te inspira?

Siempre he sido fan de las míticas bandas de rock como Queen o U2 y he compuesto con el guitarrista Phill Collen, pero a la hora de componer me dejo llevar. Puedo hacer un himno de rock o una balada, y me gusta todo eso porque me baso en el estado de ánimo. Eso sí, cuando estoy mal o triste no puedo escribir porque es un momento de introspección. No puedo ni coger el lápiz y ponerme a escribir porque no tengo fuerzas. Después ya sí, cuando el aprendizaje me permite plasmarlo. También me inspira mucho Freddy Mercury por la fuerza de su voz y su espíritu, y escritores espirituales como Deepak Chopra o Abraham Hicks, además del deporte, que para mí es esencial.

Todo eso te ayuda a marcarte metas… ¿Cuáles son las próximas que te gustaría cumplir?

Eurovisión es una de las cosas que me gustaría. Las personas que me rodean siempre me lo dicen y tengo canciones que serían ideales. Pero además de eso siempre tengo proyectos nuevos como el libro. También tengo diseños para hacer ropa, que será probablemente la siguiente faceta que exploraré. Estoy creando este proyecto y llevará tiempo, pero tengo ilusión, con ello y con que salga mi próximo disco.

¿Y echar raíces en España? ¿Te planteas volver?

Aunque viajo mucho y siempre estoy perdida por el mundo soy muy familiar. La oportunidad de viajar con mi música la sigo teniendo, sigo teniendo ese deseo, porque es otro mundo y te ayuda a crecer. Si la vida me dice que tengo que volver a Estados Unidos o Australia, lo haré. Pero sí me apetece conocer a alguien y formar ese vínculo de amor y acurrucarme en el sofá con esa persona.

Aquí podrías, además, participar en algún reality, tal y como has comentado en cierta ocasión que te apetecería hacer...

Me gustaría participar en Tu cara me suena, ojalá saliera, sí, porque estuve allí con Rosa y me lo pasé genial. Además, es el mismo plató que OT, que tiene como una vibración especial. Y luego no soy muy buena cocinera pero me gusta mucho MasterChef y lo veo limpio y entretenido.

Precisamente con algunos de tus compañeros de OT tenías prevista una gira. ¿Cómo es tu relación con ellos ahora?

Sí, nos íbamos a ir varios de gira, y también me iba a ir a Italia. Todo eso se ha suspendido. No tenía que ser. La vida me ha dado tantas vueltas siempre, he vivido tanto la incertidumbre que hay que seguir. Pero con todos los compañeros tengo una relación buena, aunque con unos es más cordial y con otros estamos siempre bromeando. A mí me encanta cuando hacemos quedadas, es super bonito.

¿Te animarías a hacer una colaboración con alguno de ellos? ¿Y si tuvieras que elegir a otro artista?

Con Rosa se habló de que haríamos algo juntas otra vez, y eso sigue pendiente. También me gustaría hacer algo con las chicas, todas juntas. Nos entendemos muy bien. Y por lo demás, no sabría qué decirte. Antes quería cantar con Pink, pero ahora tengo la sensación de que prefiero sorprenderme… el universo lo sabe. Pero bueno, no estaría mal con Bono de U2.

¿Algún estilo con el que te apetecería probar?

Pues si con el artista en cuestión tengo afinidad y la letra va conmigo, aunque sea reggaeton no me importaría lanzarme. En realidad, cualquier cosa que me haga feliz. Hasta hace poco estaba preparando unos conciertos de cara a Navidad, y tenía que cantar ópera, concretamente una pieza del Ave María… En realidad llegaría hasta donde pueda, siempre que quede bonito. En mi nuevo disco tenía previsto también hasta rock sinfónico. Las ganas y la ideas están ahí.

