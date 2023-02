Verónica Romero, y otros tres cantantes españoles podrían representar a San Marino en Eurovisión La que fuera participante de 'Operación Triunfo' es semifinalista con el tema 'Army of One'

Verónica Romero es semifinalista de la preselección sanmarinense para Eurovisión 2023. Tras la elección de Blanca Paloma como la representante española en el Benidorm Fest, muchos han sido los países europeos que han ido mostrando qué propuestas llevarán al festival de la canción que se celebrará en Liverpool el próximo 13 de mayo, certamen en el que existe la posibilidad de que la que fuera finalista de la primera edición de Operación Triunfo también compita. "Familia, pasamos a las semifinales. A un paso de Eurovisión. Pase lo que pase estoy feliz y esta noche podréis disfrutar de Army of one en todas las plataformas digitales.Y además, tendréis un VideoLyric precioso. ¡Esto es un sueño!", ha escrito la cantante junto a una fotografía en la que sale caracterizada como una guerrera y maquillada con dos líneas negras a cada lado de su rostro.

VER GALERÍA

El cariñoso reencuentro de Rosa López, Geno Machado y Verónica Romero en medio de la polémica con Chenoa

La artista, que se suma a una larga lista de otros intérpretes españoles que han intentado representar a San Marino en Eurovisión (el año pasado estuvo a punto de conseguirlo la ganadora de Got Talent Cristina Ramos), ha asegurado en sus perfiles sociales que está muy contenta de ser semifinilista y de haberse clasificado en Una Voce per San Marino, el concurso con el que la SMRTV, la TV pública del país, escoge a su abanderado en el festival europeo de la canción. "He deseado con todas mis fuerzas que llegara este momento. Tiene luz propia, su energía es brillante y poderosa. La he soñado mucho en un escenario, conectando, sintiendo su fuerza y su amor con todos vosotros. Es el momento de Army of one", ha dicho Verónica.

"Estoy nerviosa, pero muy feliz. Pase lo que pase, es una experiencia más en mi carrera. Estos días he vivido una experiencia única y diferente. Te saca de tu zona de confort, quieras o no, te hace crecer, te sube a la luna y a la vez, te pone los pies en el suelo. Venir a San Marino, hacer un casting, conocer a gente nueva…. Ya es un regalo", expresó hace unas semanas cuando presentó su candidatura en el país. La cantante participa con su tema en la cuarta semifinal de la preselección, ronda que empieza este lunes 20 de febrero y que se alargará hasta el jueves con la emisión de las galas grabadas.

VER GALERÍA

El emotivo recuerdo de Verónica Romero a Álex Casademunt cantando 'Mi música es tu voz'

Como Verónica, otros caantantes españoles también están intentando convertirse en el elegido o elegida para representar a San Marino en Eurovisión. De hecho, en el listado desde este mismo 2023 también están los artistas españoles Víctor Arbelo, Ferrán Fabà y Brandon Parasole. "Pase lo que pase quiero que mi canción llegue al cielo y a tocar muchos corazones. Ojalá os haga vibrar", ha añadido la exparticipante de OT en sus perfiles sociales.