Hablamos con Cristina Ramos, la otra española que podría ir a Eurovisión como representante de San Marino

La cantante canaria Cristina Ramos va a vivir un importante momento profesional la noche de este sábado. La artista canaria difícilmente olvidará su actuación en el Festival de la canción de San Marino puesto que podría abrirle las puertas a participar en el próximo festival de Eurovisión representando a este pequeño país situado en Italia. Además, se subirá al escenario coincidiendo con una fecha llena de significado: su 44 cumpleaños. Sea cual sea el resultado, la cantante afronta el momento con gran ilusión y sabe que la experiencia ocupará inmediatamente una parte importante en su corazón al igual que su paso por Got Talent, La Voz México o Tu cara me suena. Está dispuesta a dar lo mejor de sí misma sobre el escenario, el lugar donde más disfruta a pesar de que al principio declinó la opción de dedicarse a la música por la timidez. De cómo se fraguó este reto, sus inicios profesionales, la relación que tiene con los compañeros que conoció en televisión, su talento desconocido como ilustradora y la polémica del Benidorm Fest se ha sincerado con ¡HOLA! poco antes de defender el tema Heartless Game en el Teatro Nuovo de Dogana.

-La cuenta atrás ha empezado y no queda nada para el festival de San Marino, ¿cómo vives estos días previos?

Los vivo con mucha ilusión y muchos nervios porque estamos ultimando los preparativos, todo lo que tiene que ver con el vestuario, la puesta en escena...

-¿Qué propuesta veremos sobre el escenario?

Una de las cosas que me hace más feliz de esto es que me han dado carta blanca para presentar algo de mi gusto. Me voy a decantar por lo que yo hago, porque entiendo que si me han hecho la invitación ha sido teniendo en cuenta lo que suelo hacer.

Vamos a ver una Cristina fiel a sí misma

Exactamente (risas). Va a haber cambios de estilo, diferentes idiomas...El look va a ser muy cañero

¿Llevarás algún talismán contigo?

Sí, mis zapatos, que son muy cómodos y me han acompañado en momentos muy importantes

Tu actuación coincide además con tu 44 cumpleaños, un regalo inmejorable, ¿verdad?

Exactamente, va a ser un regalazo. Estar en San Marino esa noche va a ser una fiesta de cumpleaños brutal, para no olvidarlo nunca

¿Cómo ha surgido participar en este evento internacional?

San Marino es un país que tiene la costumbre de llamar a artistas de fuera para que representen a su país. En mi equipo, los letristas y demás tienen conocidos que trabajan dentro de Eurovisión, más concretamente con San Marino. Hace tiempo plantearon que si yo estaría dispuesta a participar y dije que por qué no. Este año se han acordado de mí y nos enteramos a la vez que todo el mundo

¿Cuál fue tu primera reacción cuando te llamaron para un reto tan importante?

Por un lado sorpresa, porque no contábamos con esa propuesta, y por otro lado mucha ilusión. El hecho de que un país quiera contar contigo es un honor y un orgullo

Trabajas a contrarreloj, ¿te has preparado de alguna manera especial?

Sí. El equipo que tengo es fantasatico y he trabajado codo con codo con el equipo. Tenemos temas y en esta en concreto, Heartless Game, hubo que cambiar el idioma. Tengo la suerte de tener un equipo fantastico que es como una familia, vamos todos a una

-¿Cómo cuidas tu voz de cara a este evento y a otras actuaciones?

Intento siempre entrenar la tesitura y el estilo que voy a utilizar, hacer vocalizaciones, trabajar físicamente, la respiración... Hay que centrarse en als características del tema, en la fonética y en la dicción, pero el entrenamiento no dista de lo que suelo hacer del que hago día a día

-¿Seguiste de cerca el Benidorm Fest? ¿Te hubiera gustado participar?

Claro que me hubiese gustado. Televisión Española me ha tenido en cuenta y sabe que estoy dispuesta a representar a mi país, ¡cómo no! En su momento estuve entre los candidatos. Tengo entendido que a la hora de elegir a los artistas, a los ya conocidos los invitan directamente y tienes que proponer un tema, la mecánica es diferente. Entiendo que si no han contado conmigo esta vez tiene mucho que ver que tenían otra idea. Las candidaturas de este año eran brutales, muy festivaleras y con mucha variedad

-¿Has escuchado ya algunas de las propuestas de Eurovisión? ¿Tienes tus favoritos?

No he estado muy pendiente de los favoritos y del resto de artista porque estoy volcada en esta actuación, pero seguro que va a ser brutal. Siempre me pasa que luego no se por cuál decantarme, aunque sí que es cierto que el año pasado el grupo Måneskin (los ganadores de Eurovisión 2021) era mi segundo favorito porque representan cómo siento yo la música, esa vena gamberra sobre el escenario

-En San Marino hay solo un jurado oficial y no popular, parece por tanto que no habrá polémicas como la del Benidorm Fest, ¿qué opinión te merece lo que sucedió?

No vi el programa pero tengo entendido que había una gran mayoría que se decantaron por una artista y al final ganó otro. Por otro lado, muchas veces pesa el hecho de lo que quiere hacer TVE. Puedo entender en cierta medida que en el voto popular muchas veces, suceden cosas extrañas. La selección de artistas era muy complicada y al margen de todo me parece que Chanel es una excelente propuesta, artísticamente, físicamente.. Creo que hay detrás un trabajazo de años, una preparación muy bestia. Ella está preparada al nivel de las más grandes

-¿Conoces a Chanel Terrero o has tenido la oportunidad de charlar con ella?

No, tenemos amigos en común y me han dicho que es un encanto, un amor. Me da mucha pena lo que ha sucedido y no estoy nada de acuerdo en cómo se apedrea a una artista que lo único que ha hecho es ir a un certamen. No hay competencia ahí, hay compañerismo, un sentimiento de que estamos todos igual, con las mismas condiciones, la misma ilusión y el mismo trabajo. Me parece fatal que se castigue de esa manera a una persona porque estamos intentando educar en no al bullying y no al acoso y luego nos encontramos con lo que pasa en las redes...

-En nuestro país es recordada tu participación en Got Talent 2016, donde ganaste. Después te proclamaste vencedora en La Voz México y también formaste parte de Tu cara me suena ¿cómo fueron aquellas experiencias?

Cada una diferente pero igual en ilusión, en el cariño que recibí y en lo bonita que fue la experiencia. Cada una me ha aportado cosas preciosas e increíbles, personas que he conocido, profesionales que te aportan.. Son sinergias mágicas que llevo en el corazón

-De alguna manera cambiaron tu vida, ¿no?

Por supuesto. Cada una de las experiencias artísticas que tengo se convierten en cambio de forma de pensar y de sentir a nivel personal y artístico, porque son diferentes formas de trabajar, diferentes familias, diferentes países.. .Cada uno tiene su parte maravillosa y su magia

¿Mantienes contacto a día de hoy con algún compañero o parte del equipo de esos programas?

Sí. En Tu cara me suena tenemos mucho más contacto porque la franja horaria es más fácil a la hora de comunicarnos y nos seguimos en redes. Cada vez que podemos y nuestras agendas nos permiten tenemos contacto en Madrid o allá donde vamos. En México sigo teniendo contacto con Carlos Rivera, que teniendo en cuenta su agenda de vez en cuando nos escribimos, con Natalia Jimenez también, que fue primera coach.. Dentro del programa hay vocal coaches que se encargan de trabajar contigo personalmente y solventar problemas y durante la pandemia cada dos por tres hacíamos videollamada con cena para hablar de cómo nos iba. Son amigos

-Esas experiencias marcan..

Es eso con lo que me quedo. Lo otro es muy bonito y queda fantástico a la hora de que la gente te conozca, pero me quedo con la gente que vas conociendo

-¿Crees que haber escuchado ya el veredicto del jurado en estos programas hará que afrontes con más tranquilidad la opinión del jurado este fin de semana?

El nerviosismo es el mismo porque hay que tener en cuenta que cada escenario es diferente, el público es diferente, son países diferentes, formas de pensar, gustos... El nerviosismo siempre está porque no sabes qué sorpresa te vas a encontrar, aunque la mayor parte son gratas. El hecho de que haya sido el país el que se ha puesto en contacto conmigo me da un poco de tranquilidad porque saben quien soy, lo que hago y cómo lo hago

-Tu trayectoria es muy internacional, has llevado tu voz a México, a China.. ¿Cuál es tu siguiente meta?

No suelo plantearme demasiado los destinos a los que vamos, trabajo el día a día y cuando te pillan creando pues son momentos muy bonitos. Están empezando a abrir Europa y el resto del mundo y estams pudiendo volver a trabajar fuera, que yo viajaba mucho. La última vez estuvimos en Alemania

-¿Qué proyectos tienes en mente aunque ahora estés volcada en San Marino?

Justamente estábamos en plena gestación de la presentación del nuevo disco, la versión en inglés de Superstar, que hace un año lo presentamos en español. Hemos tenido que pararlo todo por esta nueva aventura

-¿Quienes son tus referentes musicales y con qué artista te gustaría compartir escenario?

Mis referentes musicales, teniendo en cuenta los diferentes gustos que puedo llegar a tener, son Anna Netrebko, a la que me ponían mucho de ejemplo cuando estudiaba en el conservatorio, Iron Maiden, Guns N' Roses, Mariah Carey, Donna Summer, Aretha Franklin, Celine Dion... Tuve el placer de poder cantar con Carlos Rivera y Eros Ramazzoti, que fue un regalazo. Hay muchos artistas que ya no están, pero se podría hacer un holograma y cantar con Freddy Mercury

-Ahora atraviesas una bonita etapa, pero, ¿cómo fueron tus inicios?

Mis inicios fueron un poco tortuosos porque me daba mucha vergüenza subirme a un escenario, no me lo planteaba aunque me gustaba cantar. Pensaba que no era lo mío porque sin público no tiene sentido. Fue mi madre la que me dijo que fuese un fin de semana a casa de mis primos que estaban montando un grupo de música latina para bodas bautizos y comuniones. Ahí empezó todo. Yo le decía a mi madre 'por favor no me hagas esto, yo no sirvo', pero al final estuve nueve años en el grupo. Éramos muy famosos en Canarias

-Si pudieras dar marcha atrás, ¿cambiarías algo?

La dejaría como está, pero si pudiera volver atrás y hablar con mi yo niña le diría que no tuviese tanto miedo porque 'va a salir bien, vas a aprender mucho y vas a tener muchos angelitos alrededor ayudándote'

¿Y a la vez cuál es el mejor consejo que te han dado a ti?

Fórmate, intenta conocer todo lo que puedas de tu voz. Es algo muy fuerte y a la vez muy delicado, algo que no se ve y se usa todo el tiempo. Todo el que quiera cantar tiene que formarse, es importante. Un piano lo ves, pero la voz es algo muy personal, es parte de tu cuerpo

¿Alguien más en tu familia tiene talento musical?

En mi casa tengo muchas personas que cantan. Tengo un tío que es un mariachi espectacular y su timbre de voz se parece mcuho a Vicente Fernández, tengo una prima llamada Beatriz Pérez que estuvo en La Voz...

-Además de la música, ¿cómo es tu día a día? Tus aficiones, tus gustos...

Soy una persona muy normal y tranquila para la impresión que doy en el escenario, me lo dicen mucho. Soy muy de mi casa, de mi familia, de mi gente. Entre mis aficiones está escuchar música, bandas sonoras de películas, me gusta mucho escribir. También dibujo desde pequeña y mis padres y profesores pensaban que me iba a dedicar a eso porque era una afición muy grande. Me gustan mucho las manualidades, leer.. Además he tenido la suerte de ilustrar un libro para niños editado por la SGAE que se llama El teatro por dentro Y en el que hice más de 200 ilustraciones a mano

