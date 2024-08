Cocina con historias: Fiona Ferrer

Este otoño presentará la colección que ha diseñado y producido, inspirada en Peanuts y su famoso protagonista, Snoopy, que incluye ropa, joyas y hasta una colaboración con La Cartuja de Sevilla. Le sobran razones para estar pletórica y saborea ese intervalo dulce que es el verano, junto a sus queridos sobrinos, Olivia y Alvarito, los hijos de su hermano Umberto, de siete y cinco años. "Ahora que no tienen colegio, pasamos muchas horas juntos. Cocinar con mi sobrina Olivia me encanta. Se pone su delantal y con sus ojos azules toma nota de todo lo que hacemos".

© Mario Sierra "Mi madre era una experta en pastas. Su receta de cuatro quesos es la mejor que he probado en mi vida"

-¿Te consideras 'cocinitas'?

-Me gusta montar aperitivos, decorar platos y vestir mesas con un estilo diferente, pero tengo que reconocer que cocinar no es lo mío. Eso sí: preparo unas bandejas de distintos tipos de panes, quesos y frutas espectaculares.

-¿Cuál dirías que es tu especialidad?

- Las sopas y la pasta. A mi madre le encantaba cocinar estos dos platos y yo he aprendido de ella. También me atrae la parte de cocina saludable. En mi casa se come muy sano.

-¿Por qué has elegido estas dos recetas?

-Mi madre era italiana. No era buena cocinera, pero sí una experta en pastas y sus espaguetis a los cuatro quesos son los mejores que he probado en mi vida. Es una mezcla fuerte y con mucha personalidad, como ella. En el examen de filosofía de Selectividad, ante la opción de entregar una hoja en blanco, opté por narrar esta receta. El tribunal de Selectividad llamó al director de mi colegio, para preguntar quién era la niña tan simpática y con tanta cara que había escrito eso. Me dijo: "Has suspendido pero te felicito, porque eres una excelente escritora". Mi madre prometió guardarme el secreto. Nunca se lo conté a mi padre, que se enteró el día que publiqué mi primera novela, Wacu Girls, donde narraba la anécdota. En cuanto a los polos, ¡a Alvarito le encantan! Es un postre saludable que cocinamos Olivia y yo.

-¿Cuál es tu recuerdo más memorable en torno a una mesa?

-Los veranos en nuestra casa en Ibiza. Mi madre montaba unas mesas preciosas. Y las cenas que organizaban mis padres en Palma de Mallorca alrededor de una inmensa cocina abierta. Ahora que no estamos todos, me encargo yo de las cenas y comidas en fechas señaladas.

Sus favoritos

Un pecado dulce: Las tartas de queso y las de brownie son mi debilidad.

© Juan y Mariana Nazábal

Polos de frutas

Tiempo de preparación

25 minutos

Ingredientes (para 4 personas)

De ciruelas rojas y sandía

200 ml de agua

360 g de sandía en trozos y sin pepitas

100 g de ciruelas

1 cucharada de azúcar moreno

De sandía y limón

½ limón

360 g de sandía en trozos y sin pepitas

1 cucharada de azúcar moreno o de miel (opcional)

1 pellizco de sal

De ciruelas amarillas y naranja

200 ml de agua

100 g de ciruelas

1 unidad de zumo de naranja

1 cucharada de azúcar moreno

De fresa y lima

250 g de fresas

½ lima

1 manojo de hierbabuena

1 cucharada de azúcar moreno o de miel (opcional)

De frutos rojos

150 g de frutos rojos (arándanos, frambuesas, fresas...)

1 cucharada de azúcar moreno o de miel (opcional)

Elaboración

Lo primero que necesitas, antes de comenzar con este postre fácil, sano y perfecto para el verano será un recipiente en el que congelar los polos y al que se pueda poner un palo. La elección de Fiona son los moldes de silicona, un material perfecto por su total ausencia de toxicidad. Toma nota del paso a paso: De ciruelas rojas y sandía y De ciruelas amarillas y naranja: dispón las ciruelas con el azúcar y los 200 ml de agua en una cazuela, lleva a ebullición y cocina 5 minutos a fuego bajo. Echa en el vaso de la batidora junto con la sandía, en el caso de las ciruelas rojas, y el zumo de naranja en el de las amarillas. Vierte en un bol y deja enfriar. De sandía y limón, De fresa y lima y De frutos rojos: en el caso de los polos de sandía y fresa, previamente a triturarlos, hay que rallar algo de piel de limón y lima, respectivamente, y exprimir el zumo para añadirlos al vaso de la batidora, junto al azúcar o la miel (ambos, opcionales, dependiendo del grado de dulzor que se busque). Para el polo de fresa, puedes introducir 1 o 2 hojas de hierbabuena y una fresa partida en 3 o 4 trozos. En cuanto al polo de frutos rojos, bate bien todas las frutas, añade azúcar o miel y listo. Para todos: introduce los zumos en los moldes de polo y ponles el palito. Reserva en el congelador al menos 8-12 horas, de un día para otro. Para servirlos, desmolda sumergiendo la base en agua caliente. ¡Y a disfrutar!

© Juan y Mariana Nazábal

Espaguetis a los cuatro quesos

Tiempo de preparación

25 minutos

Ingredientes (para 4 personas)

300 g de espaguetis

200 g de queso azul

100 g de queso de untar

100 g de queso de cabra

70 g de queso parmesano

sal al gusto

nuez moscada al gusto

Elaboración

Para comenzar, pon a hervir agua en una cazuela (un litro por cada 100 g de pasta, con lo que, en este caso, necesitarás tres litros) y llévala a ebullición. En el momento en que empiece a hervir, añade la sal. Espera a que esta se disuelva y, cuando el agua entre de nuevo en ebullición, introduce los espaguetis. Déjalos cocer durante unos siete minutos para conseguir una textura al dente (el fabricante suele indicar en el envase el tiempo recomendado de cocción, ya que varía dependiendo del tipo de pasta, de si es más o menos seca). Escurre los espaguetis con una cuchara coladora y deposítalos en un bol aparte. Sin dejar que se enfríen, y en este mismo recipiente, añade en primer lugar los quesos 'blandos': de untar, de cabra y azul (este último es la estrella de la salsa, que debe resaltar; de ahí que se utilice el doble de cantidad que del resto). Remuévelo todo a conciencia hasta que quede bien mezclado. A continuación, ralla el queso parmesano y espárcelo por encima de los espaguetis. Un poco de nuez moscada (también puede ser pimienta negra) espolvoreada le dará un toque distintivo de sabor.