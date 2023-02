Hablamos con Fiona Ferrer de su innovadora propuesta para revolucionar el mundo de la comunicación

Es una trabajadora incansable, por eso a Fiona Ferrer la inspiración le llegó trabajando. La empresaria acaba de poner en marcha Digital Experiences, un innovador proyecto que ha nacido con un claro objetivo: cambiar la forma en la que compartimos experiencias, arte y talento. Se trata de una idea que gira en torno a las NFT y con la que está dispuesta a revolucionar el mundo online y offline, dos universos que concibe como uno solo, dos mitades que solo tienen sentido si permanecen unidas.

La presentación la ha hecho rodeada de amigos en el hotel Wellington, en una noche mágica y llena de sorpresas en la que contó con su compañero en esta andadura, Hernán Zin. El reportero de guerra, escritor, cineasta y productor que ha estado nominado a en los Emmy​ los, Grammy y los Goya ha dado forma a unas ideas que se han convertido en realidad tras meses de esfuerzos. Hablamos con Fiona de su apuesta, que promete abrir una nueva forma de comunicación.

-Enhorabuena por el lanzamiento de Digital Experiences, ¿en qué consiste esta iniciativa?

Digital Experiences es una revolución en el mundo de la comunicación, es otra forma de comunicar a través de tecnología, de NFT, y a través de experiencias. La mejor manera de presentar este proyecto era hacerlo durante el marco de ARCO, mediante una exposición en la que se han presentado una serie de activos digitales y poner en valor a los creadores de contenido. Hay influencers, gente de la gastronomía como Ramón Freixa, artistas como Garcinuño y Aldo Comas, Ignacio Junquera que hace una cosa impresionante... Hemos puntualizado más en arte por estar en ARCO, pero la idea es que se aun marketplace con diferentes creadores de contenido.

-Tienes al lado a un gran socio como es Hernán Zin

Yo he creado el concepto, me inventé el concepto y lo he sacado a la luz, pero en el camino he encontrado a Hernán Zin, que es un crack y un socio maravilloso para todo esto. El mix es perfecto porque queremos dar a las marcas contenidos y a los influencers otro tipo de poder. Respecto al mundo del arte, lo queremos democratizar de alguna manera.

-¿Cómo se te ocurrió esta idea?

En mayo de 2021 publiqué mi tercera novela, La estilista, que está basada en una exposición. La exposición es en torno a creadores de contenido, influencers de diferentes sectores. Es una exposición digital donde se expresa la cara real de estos creadores. Estamos en 2023 y estoy haciendo esa exposición digital, han aparecido los NFT y estoy enseñando de alguna manera la cara real y poner en el mercado el valor de las obras. La inspiración lleva mucho tiempo en mi cabeza. Hace ocho meses que estoy metida en todo esto, pero el 3 de enero decidí que esto se presentaba en ARCO. Ha sido un mes y medio en el que no he parado.

-Habéis arrancado con una gran cena llena de amigos

El marco perfecto era ARCO y hemos hecho una gran cena para 80 personas sentadas en el Hotel Wellington, rodeados de pantallas digitales de Samsung The Frame, las únicas televisiones del mundo donde se pueden comprar NFT y es máxima definición. También me han apoyado Tarimas del mundo encargándose de la parte de la decoración ; el concepto lo ha creado el estudio de Ricardo de la Torre; Pedro del Hierro ha creado su primer NFT basado en la colección que presentó la semana pasada en la Madrid Fashion Week, hemos corrido para crearla; Lexus ha presentado también con nosotros su primer NFT e Iberia ha presentado un NFT llamado Washington 2022 en conmemoración al primer vuelo directo Madrid-Washington del 1 de junio. Con lo cual, ha habido muchas primeras veces y ha sido una manera de acercar el arte a la gente y de explicar qué es esto de los NFT, que es a veces muy confuso y hemos querido hacerlo fácil.

-También hubo tiempo para las sorpresas..

Se expuso una obra del violinista Pablo Navarro, el violinista, que no estaba a la venta. Tras dar el discurso Hernan y yo para explicar el proyecto, de repente salió Pablo con toda su banda a tocar con el violín. Fue un regalo que quisimos hacer para que tuvieras la experiencia online, la foto, y el offline, que apareciera él.

-Dices que el mundo online & offline no son incompatibles sino más bien una mezcla perfecta

Exacto, es la mezcla perfecta y nosotros estamos creando experiencias. Por un lado tienes la posibilidad de crear un arte único en el que eres el único dueño y por otro lado, en algunos casos, también vivir una experiencia.

-Háblanos de esas experiencias, comenzamos con la de Ramón Freixa, chef con dos Estrellas Michelin

La obra de Ramón Freixa vale 2300 euros. Ha creado un vídeo del que hay una única pieza que puedes proyectar donde quieras, pero además va unido a una experiencia que es hacer la compra con él en el mercado de La Paz (Madrid), cocinar con él en su casa y una cena para cuatro personas en su casa.

-También habéis creado una experiencia con Lexus...

Sí, un NFT de 200 euros que te compras la obra y a la vez tienes la experiencia de ir a ARCO, comer con ellos y vivir toda la experiencia del arte.

-¿Qué nos puedes contar de la experiencia con Oxígeno azul?

Es una experiencia para el futuro. Ahora tenemos proyectadas unas imágenes del tiburón ballena y en abril vamos a Maldivas apoyar a la fundacion Oxíeno azul y a grabar los tiburones tigre. Con eso vamos a hacer un NFT y una experiencia para ir a Maldivas.

-¿Y la del Hotel Wellington?

Ha creado su NFT (es el primer hotel que lo ha creado) y por esa compra tienes la experiencia de pasar una noche alli, desayuno, cena...

-¿Una única persona puede acceder a estas experienccias?

No, a veces se hacen más tiradas. Y próximamente tendremos una con Santi Serra, Pedro del Hierro y mucho más. En la vida hay que arrancar y aquí hemos arrancado. Wowland es la empresa que se encarga de crear esta revolución tecnológica y revolución en la manera de comunicar.

-¿Nos puedes adelantar alguna de las ideas en las que estáis trabajando?

En un futuro la idea es, por ejemplo, comprar un NFT de Pablo Navarro, que puede además estar realizado por un artista para que tenga mayor peso, y comprándolo puedes ir a un concierto y conocerle.